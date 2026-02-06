ΗΠΑ: Στις 8 Ιουνίου θα δικαστεί ο Λουίτζι Ματζιόνε

Ο Λουίτζι Ματζιόνε, ο 27χρονος που κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε ένα υψηλόβαθμο στέλεχος ασφαλιστικής εταιρίας έξω από ένα ξενοδοχείο στη Νέα Υόρκη, θα δικαστεί από πολιτειακό δικαστήριο στις 8 Ιουνίου στο Μανχάταν.

Ο Ματζιόνε κατηγορείται ότι πυροβόλησε τον διευθύνοντα σύμβουλο της UnitedHealthcare Μπράιαν Τόμσον ενώ περπατούσε σε ένα πεζοδρόμιο του Μανχάταν. Οι αρχές καταδίκασαν τη δολοφονία, η οποία ωστόσο προκάλεσε ένα κύμα επικρίσεων για την πρακτική που ακολουθούν οι ασφαλιστικές εταιρείες στις ΗΠΑ. Ο 27χρονος έχει δηλώσει αθώος για τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας, της οπλοκατοχής και της πλαστογραφίας. Επίσης, δήλωσε αθώος στην κατηγορία της παρακολούθησης του Τόμσον σε μια ξεχωριστή υπόθεση, σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, η εκδίκαση της οποίας έχει προσδιοριστεί για τις 13 Οκτωβρίου.

Σήμερα, ο δικαστής Γκρέγκορι Κάρο όρισε την ημερομηνία της πολιτειακής δίκης, σε μια ακροαματική διαδικασία στην οποία ήταν παρόντες ο Ματζιόνε και οι συνήγοροί του.

Η εισαγγελία του Μανχάταν πίεζε ώστε να διεξαχθεί η δίκη πριν εκδικαστεί η ομοσπονδιακή υπόθεση.

Ο Τόμσον πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2024 έξω από το ξενοδοχείο Hilton όπου διέμενε καθώς συμμετείχε σε ένα συνέδριο επενδυτών. Ο Ματζιόνε συνελήφθη στην Πενσιλβάνια πέντε ημέρες αργότερα και θεωρείται «ήρωας» από κάποιους Αμερικανούς οι οποίοι καταγγέλλουν το υψηλό κόστος της ασφάλισης και τις πρακτικές που ακολουθούν οι ασφαλιστικές εταιρείες.

Η εισαγγελία είχε αρχικά ασκήσει δίωξη στον Μαντζιόνε και για τρομοκρατία, όμως ο δικαστής Κάρο απέρριψε αυτήν την κατηγορία, εκτιμώντας ότι δεν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι στόχευε με την πράξη του να επηρεάσει τη δημόσια πολιτική.

