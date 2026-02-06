Βολουδάκη στο Delphi Economic Forum Paris: Οι δύο άξονες της κυβερνητικής πολιτικής για το μεταναστευτικό

Τη στρατηγική της κυβέρνησης για το μεταναστευτικό παρουσίασε η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, στο Delphi Economic Forum Paris.

Τη στρατηγική της κυβέρνησης για το μεταναστευτικό παρουσίασε η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, στο Delphi Economic Forum Paris. Η κ. Βολουδάκη είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει το κυβερνητικό έργο για το μεταναστευτικό, όπως αυτό αναπτύσσεται μέσα από μια συνεκτική στρατηγική που βασίζεται σε δύο διακριτούς και συμπληρωματικούς άξονες: την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και την οργάνωση της νόμιμης μετανάστευσης.

Αναφερόμενη στον άξονα της παράνομης μετανάστευσης, υπογράμμισε ότι η αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων, η επιτάχυνση των διαδικασιών και η αποτροπή της παράνομης παραμονής συνιστούν τα βασικά στοιχεία μιας πολιτικής που ενισχύει την ασφάλεια και την αξιοπιστία της χώρας.

Όπως σημείωσε, το πλαίσιο είναι σαφές: όσοι εισέρχονται ή παραμένουν παράνομα δεν μπορούν να θεωρούν την Ελλάδα χώρα μακροχρόνιας παραμονής και οδηγούνται πλέον είτε σε επιστροφή είτε στις προβλεπόμενες από τον νόμο συνέπειες. Στον δεύτερο άξονα, αυτόν της νόμιμης μετανάστευσης, η Σέβη Βολουδάκη ανέδειξε τη στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης να οργανώσει τη νόμιμη είσοδο και παραμονή με τρόπο ελεγχόμενο, λειτουργικό και διαφανή, σε άμεση σύνδεση με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Όπως τόνισε, η Ελλάδα αντιμετωπίζει συγκεκριμένες ελλείψεις εργατικού δυναμικού σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας και η απάντηση σε αυτές περνά μέσα από οργανωμένες και νόμιμες διαδρομές απασχόλησης, με σαφείς κανόνες, διαφάνεια και εποπτεία. Το νομοσχέδιο διασφαλίζει ότι η νόμιμη παραμονή συνδέεται άμεσα με την εργασία και τη συμμετοχή στην οικονομική ζωή της χώρας, ενισχύοντας τόσο την κοινωνική συνοχή όσο και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εργασίας. Κεντρικό στοιχείο της πολιτικής αυτής είναι ότι η παραμονή στη χώρα συνδέεται άμεσα με την εργασία. Κανείς δεν μπορεί να παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να συμμετέχει ενεργά στην επαγγελματική ζωή.

Για τον λόγο αυτό, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην κατάρτιση, στην πρακτική άσκηση, στην απόκτηση εμπειρίας και δεξιοτήτων, υπογράμμισε, καθώς και στη σταδιακή επαγγελματική ενσωμάτωση, ώστε η ένταξη να είναι ουσιαστική και λειτουργική τόσο για την κοινωνία όσο και για την οικονομία. Κλείνοντας, η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου υπογράμμισε ότι η κυβερνητική πολιτική για το μεταναστευτικό υπηρετεί την κοινωνική συνοχή, την οικονομική ανάπτυξη και την ασφάλεια, μέσα από σαφείς κανόνες, οργανωμένες διαδικασίες και έμφαση στην εργασία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ