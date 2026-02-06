Μπλε Κέδρος: Απέκτησε δύο διατηρητέα ακίνητα σε Πειραιά και Αθήνα έναντι 1,09 εκατ. ευρώ

Η εταιρεία ενίσχυσε το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο χρηματοδοτώντας τις επενδύσεις με ίδια κεφάλαια στοχεύοντας στη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Την περαιτέρω ενίσχυση του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου μέσω της απόκτησης δύο διατηρητέων ακινήτων στρατηγικής σημασίας ανακοίνωσε η Μπλε Κέδρος.

Συγκεκριμένα, η Εταιρεία προχώρησε στην απόκτηση:

• διατηρητέου κτιρίου στην περιοχή Καστέλλα Πειραιά, επί της οδού Αλεξάνδρου Παπαναστασίου αρ. 125Β, συνολικής επιφάνειας 614 τ.μ., έναντι συνολικού τιμήματος €835.000, καθώς και

• διατηρητέου κτιρίου στην Αθήνα, στην περιοχή Πατησίων, επί της οδού Ιωάννου Δροσοπούλου αρ. 88, συνολικής επιφάνειας 1.300 τ.μ., έναντι συνολικού τιμήματος €256.000.

Οι ανωτέρω επενδύσεις χρηματοδοτήθηκαν εξ ολοκλήρου από ίδια κεφάλαια της Εταιρείας και εντάσσονται στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ανάπτυξη και ποιοτική αναβάθμιση του χαρτοφυλακίου της, με έμφαση στη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους της.