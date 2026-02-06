Πολιτική | Διεθνή

Ουκρανία-ΗΠΑ: Συζητήσεις για τις εισαγωγές αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG)

Newsroom
Ουκρανία-ΗΠΑ: Συζητήσεις για τις εισαγωγές αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG)
Ο υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας δήλωσε σήμερα ότι συζήτησε για τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συνάντησης που είχε με τον Αμερικανό ομόλογό του.

Ο υπουργός Ενέργειας Ντενίς Σμιχάλ δήλωσε μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή Telegram ότι οι προμήθειες LNG θα μπορούσαν να είναι κρίσιμες για τη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας της Ουκρανίας, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει τη χειρότερη ενεργειακή κρίση του πολέμου λόγω των ρωσικών αεροπορικών επιδρομών, του κρύου χειμώνα και των συσσωρευμένων ζημιών. Η Ουκρανία προσφέρθηκε να χρησιμοποιήσει τις τεράστιες υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου, δήλωσε ο ίδιος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

