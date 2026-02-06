Μπόστιτς (Fed): Υψίστης σημασίας να επιστρέψει ο πληθωρισμός στον στόχο του 2%

Νέο κάλεσμα τα επιτόκια να διατηρηθούν σε επίπεδο που περιορίζουν την οικονομική δραστηριότητα και επαναφέρουν τον πληθωρισμό στο 2% απηύθυνε ο επικεφαλής της Fed στην Ατλάντα, Ράφαελ Μπόστιτς.

«Αυτό που έχω μάθει είναι ότι πραγματικά δεν θέλουμε να έχουμε πληθωρισμό», τόνισε ο Μπόστιτς την Παρασκευή σε συνέντευξή του στο Bloomberg. «Μόλις ο πληθωρισμός εδραιωθεί στο μυαλό των ανθρώπων, αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η οικονομία και είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους πιστεύω ότι πρέπει να διατηρήσουμε την πολιτική μας σε περιοριστική στάση, ώστε να επαναφέρουμε τον πληθωρισμό στο 2%. Αυτό είναι ύψιστης σημασίας» προειδοποίησε.

Ο Μπόστιτς που πρόκειται να αποχωρήσει από τον ρόλο του στα τέλη Φεβρουαρίου, δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξος για τις οικονομικές προοπτικές φέτος, επικαλούμενος τις εξασθένιση των επιδράσεων δασμών και την πιθανή ώθηση από τις φορολογικές περικοπές που θέσπισε το Κογκρέσο πέρυσι.

«Δεν λαμβάνουμε τα δεδομένα εγκαίρως. Η ομάδα μου, μου λέει ότι θα είναι Απρίλιος ή Μάιος πριν αρχίσουμε να αντλούμε σαφή μηνύματα από τα δεδομένα, για να κατανοήσουμε πραγματικά τι συμβαίνει» επεσήμανε, εκτιμώντας πως δεν θα γίνει καμία μείωση επιτοκίων το 2026.