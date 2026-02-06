Reuters: Stablecoins σε ευρώ και κοινό χρέος στο «τραπέζι» του Eurogroup

Oι πυλώνες που συζητηθούν στο επόμενο Eurogroup για την διασφάλιση της οικονομικής ασφάλειας της Ευρώπης. Η εμβάθυνση της αγοράς χρέους, η άρση των εμπορικών εμποδίων.

Τους τρόπους ενίσχυσης τους παγκόσμιου ρόλου του ευρώ και της οικονομικής ασφάλειας της Ευρώπης μέσω της έκδοσης σταθερών κρυπτονομισμάτων (stablecoins) σε ευρώ και περισσότερου κοινού χρέους της ΕΕ, θα συζητήσουν οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης στις 16 Φεβρουαρίου στο επόμενο Eurogroup, σύμφωνα με έγγραφο που συντάχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το οποίο ήρθε στην κατοχή του Reuters.

Το έγγραφο δημοσιεύεται σε μια περίοδο που η παγκόσμια οικονομία πλήττεται από εμπορικές εντάσεις, αμφιβολίες για το δολάριο ως ασφαλές νόμισμα όπως και ραγδαίες καινοτομίες στις τεχνολογίες πληρωμών.

«Αντιμέτωπη με τον κίνδυνο το διεθνές νομισματικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα να χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο σαν όπλο, η ΕΕ πρέπει να δράσει για να ενισχύσει την οικονομική και χρηματοπιστωτική της ασφάλεια και την ικανότητά της να προωθεί τα δικά της συμφέροντα», αναφέρει το έγγραφο.

Αποθεματικό νόμισμα

Το ευρώ, το οποίο χρησιμοποιείται πλέον από 21 από τις 27 χώρες μέλη της ΕΕ, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο αποθεματικό νόμισμα στον κόσμο μετά το δολάριο ΗΠΑ, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 20% των παγκόσμιων συναλλαγματικών αποθεμάτων, σε σύγκριση με το 60% του δολαρίου. Στο έγγραφο προς τους υπουργούς, η Κομισιόν υποστηρίζει ότι μια ισχυρότερη θέση για το ευρώ θα βοηθούσε την παγκόσμια χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τις εμπορικές και χρηματοοικονομικές σχέσεις της ΕΕ, θα ενίσχυε την ικανότητα της ΕΕ να υπερασπίζεται τις αξίες της και θα βοηθούσε στην αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής κυρώσεων.

Θα προστάτευε επίσης την οικονομία της από εξωτερικές πιέσεις και θα μείωνε το κόστος χρηματοδότησης και την έκθεση σε συναλλαγματικούς κινδύνους για τις επιχειρήσεις.

Η Επιτροπή αναφέρει ότι οι κυβερνήσεις της ΕΕ θα πρέπει να εξετάσουν την πιθανότητα έκδοσης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων σε ευρώ, όπως stablecoins, tokenized deposits και ψηφιακά νομίσματα κεντρικών τραπεζών (CBDC), και να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τα stablecoins που υποστηρίζονται από ξένο νόμισμα.

Αυτά τα μέσα σε ευρώ αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 1% της ταχέως αναπτυσσόμενης αγοράς stablecoin, η οποία κυριαρχείται πλήρως από περιουσιακά στοιχεία σε δολάρια.

Αυτό δημιουργεί τον κίνδυνο να εισρεύσουν κεφάλαια από την Ευρώπη στις Ηνωμένες Πολιτείες, τροφοδοτώντας τη ζήτηση για αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία εις βάρος των ευρωπαϊκών, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι της ΕΕ.

Εμβάθυνση της αγοράς χρέους

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ θα πρέπει επίσης να επιδιώξουν την εμβάθυνση της αγοράς χρέους σε ευρώ μέσω «εκδόσεων ομολόγων από την ΕΕ για την κοινή χρηματοδότηση κοινών έργων με σαφή προστιθέμενη αξία για την ΕΕ» και ενθαρρύνοντας εταιρείες και κυβερνήσεις εκτός της ευρωζώνης να εκδίδουν χρέος σε ευρώ, αναφέρεται στο έγγραφο.

Οι αγορές επιθυμούν να δουν περισσότερες εκδόσεις κοινού χρέους της ΕΕ, ενός περιουσιακού στοιχείου με αξιολόγηση «ΑΑΑ», αλλά η Γερμανία και ορισμένες άλλες χώρες της βόρειας Ευρώπης διστάζουν ή αντιτίθενται, όπως επισημαίνει το Reuters.

Περίπου 1 τρισεκατομμύριο ευρώ κοινό χρέος της ΕΕ που εκδόθηκε από διάφορα θεσμικά όργανα της ΕΕ, είναι επί του παρόντος σε εκκρεμότητα, σε σύγκριση με περίπου 27 τρισεκατομμύρια δολάρια σε χρέος των ΗΠΑ, καθιστώντας το χρέος της ΕΕ πολύ λιγότερο ρευστό και λιγότερο ελκυστικό για τους μεγάλους επενδυτές. Το έγγραφο που ετοιμάστηκε για τους υπουργούς Οικονομικών αναφέρει επίσης ότι το ευρώ θα διαδραματίσει επίσης μεγαλύτερο παγκόσμιο ρόλο εάν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσφέρει περισσότερες διμερείς ρυθμίσεις ρευστότητας σε τρίτες χώρες. Η ΕΚΤ εργάζεται ήδη πάνω σε αυτό, δήλωσαν τρεις πηγές στο Reuters την Πέμπτη.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε επίσης αυτή την Πέμπτη ότι η κεντρική τράπεζα θα παρουσιάσει στους ηγέτες της ΕΕ που θα συναντηθούν στις 12 Φεβρουαρίου μια λίστα ελέγχου «σημαντικών μεταρρυθμίσεων» που απαιτούνται για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας "και για την πραγματική απελευθέρωση του ταλέντου της Ευρώπης", όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Άρση εμποδίων στο εμπόριο και τις επενδύσεις

Η ευρωπαϊκή αναπτυξιακή βοήθεια και τα δάνεια προς τρίτες χώρες θα πρέπει επίσης να είναι όλα σε ευρώ και οι ευρωπαϊκές εταιρείες θα πρέπει να επιδιώκουν να τιμολογούν τις εμπορικές συναλλαγές πετρελαίου, φυσικού αερίου, πρώτων υλών, αμυντικού και μεταφορικού εξοπλισμού σε ευρώ, σημειώνεται στο έγγραφο.

Η Ευρώπη θα πρέπει επίσης να δημιουργήσει το δικό της σύστημα πληρωμών για να γίνει ανεξάρτητη από τις Visa και Mastercard, οι οποίες κυριαρχούν πλήρως στις ηλεκτρονικές πληρωμές στην ΕΕ των 27.

Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για να ενισχύσουν την οικονομία τους και να καταστήσουν την Ευρώπη ένα πιο ελκυστικό μέρος για επενδύσεις θα πρέπει να άρουν τα εμπόδια στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ των χωρών της ΕΕ και να δημιουργήσουν ένα ενιαίο νομικό, φορολογικό και εργατικό δίκαιο που θα είναι το ίδιο για όλες τις εταιρείες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε ολόκληρο το μπλοκ.

Οι κυβερνήσεις θα πρέπει επίσης να κινηθούν γρήγορα για να επιτρέψουν την ελεύθερη ροή κεφαλαίων σε ολόκληρη την ΕΕ, εναρμονίζοντας τους κανόνες επενδύσεων, εμπορίου, φορολογίας και εποπτείας, σημειώνεται στο έγγραφο. Αυτό θα ενθάρρυνε περίπου 10 τρισ. ευρώ από αποταμιεύσεις που τώρα βρίσκονται σε ατομικούς λογαριασμούς καταθέσεων να επενδυθούν με πιο παραγωγικούς τρόπους, κυρίως για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης εταιρειών.

Τέλος, το έγγραφο αναφέρει ότι οι υπουργοί Οικονομικών θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να καταστήσουν τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) – το ταμείο διάσωσης της Ευρωζώνης ύψους 500 δισ. ευρώ – ένα θεσμικό όργανο της ΕΕ αντί για εταιρεία που ανήκει στις κυβερνήσεις της Ευρωζώνης, και να του επιτρέψουν να χειρίζεται όλες τις εκδόσεις χρέους της ΕΕ.