ΧΑ: Δυναμικό come-back για τον Γενικό Δείκτη και εβδομαδιαία κέρδη 2%

Μετά από ιλιγγιώδη διακύμανση, οι τραπεζικές μετοχές του ΧΑ κατέγραψαν νέα άνοδο, επιτρέποντας στον Γενικό Δείκτη να ανακάμψει από απώλειες που την Παρασκευή έφτασαν έως το 2,40%.

Παρά τις ενδοσυνεδριακές διακυμάνσεις, οι τραπεζικές μετοχές του ΧΑ συνέχισαν την άνοδο ακάθεκτες, επιτρέποντας στον Γενικό Δείκτη να ανακάμψει από απώλειες που την Παρασκευή έφτασαν να ξεπερνούν το 2% - και να ολοκληρώσει την εβδομάδα με κέρδη.

Οι συναλλαγές στη Λεωφόρο Αθηνών ξεκίνησαν με πιέσεις στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό, με την ελληνική αγορά να αδυνατεί να ευθυγραμμιστεί με τις ήπια ανοδικές τάσεις των μεγάλων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, προερχόμενη από μια περίοδο υπεραπόδοσης έναντι της συντριπτικής πλειονότητας των εθνικών χρηματιστηρίων παγκοσμίως.

Στο επίκεντρο των κινήσεων κατοχύρωσης κερδών βρέθηκαν αρχικά οι τράπεζες, με τις πιέσεις σταδιακά να διαχέονται. Καθοριστική για το κλίμα στο ταμπλό υπήρξε η αναθεώρηση των στόχων της Metlen για τα EBITDA του 2025, που είχε ως αποτέλεσμα η μετοχή να πιεστεί έως τα 37,60 ευρώ και να κλείσει με διψήφιες ποσοστιαίες απώλειες, διακινώντας όγκο 3,23 εκατ. τεμαχίων αξίας 126,1 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, από τις 14:30 και μετά, και ενώ το σύνολο σχεδόν των μετοχών του FTSE Large Cap βρισκόταν στο «κόκκινο», ενεργοποιήθηκαν αγοραστικά αντανακλαστικά. Ενδεικτικές οι ιλιγγιώδεις διακυμάνσεις στις μετοχές των τραπεζών. Η Alpha Bank βρέθηκε από το -3,46% να κλείνει ενισχυμένη 2,31% στο υψηλό ημέρας των 4,43 ευρώ. Η Τρ. Πειραιώς από το -2,07% έκλεισε με κέρδη 1,91% στο υψηλό ημέρας των 8,85 ευρώ. Η Eurobank από το -1,12% βρέθηκε να ενισχύεται έως και 1,89%, για να κλείσει τελικά στα 4,18 ευρώ (+1,58%). Και η ΕΤΕ, που ενδοσυνεδριακά υποχωρούσε έως 2,45%, περιόρισε τις απώλειές της σε 0,52% στα 15,25 ευρώ.

Παρομοίως, η Τρ. Κύπρου ανέκαμψε από το -5,23% για να κλείσει με άνοδο 2,51% στα 9,80 ευρώ, ενώ η Optima από το -2,20% βρέθηκε στο κλείσιμο στα 9,66 ευρώ με κέρδη 1,15%.

Έτσι, ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε το τέταρτο ανοδικό του κλείσιμο εντός της εβδομάδας, ενισχυμένος 1,21% στις 2.813,33 μονάδες, ενώ σε εβδομαδιαία βάση τα αθροιστικά του κέρδη διαμορφώθηκαν σε 4,01%.

Για τον Γενικό Δείκτη, που βρέθηκε να υποχωρεί έως και 2,40% στις 2.309,74 μονάδες, οι συναλλαγές ολοκληρώθηκαν με οριακές απώλειες 0,17% στις 2.362,35 μονάδες. Τα συνολικά κέρδη του ΓΔ για την εβδομάδα διαμορφώθηκαν σε 2,05%.

Βελτιωμένη στο 1:2,1 στο κλείσιμο η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών, με 37 τίτλους σε θετικό έδαφος (εκ των οποίων οι 14 της υψηλής κεφαλαιοποίησης), έναντι 79 σε αρνητικό και 34 αμετάβλητους.

Ο συνολικός τζίρος της ημέρας ήταν ενισχυμένος στα 466,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €34,85 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Πέραν των τραπεζών, σημαντική συμβολή στο ενδοσυνεδριακό come-back του Γενικού Δείκτη είχαν και επιλεγμένα μη τραπεζικά blue chips. Στην κορυφή των κερδών του FTSE Large Cap βρέθηκαν η ElvalHalcor ενισχυμένη 3,67% στα 4,94 ευρώ και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με κέρδη 2,55% στα 35,42 ευρώ. Για την Coca-Cola HBC η συνεδρίαση έκλεισε στα 49,58 ευρώ με άνοδο 1,68%, ενώ άνω του 1% ενισχύθηκε και η Motor Oil (+1,34%) στα 36,30 ευρώ.

Με μικρότερα κέρδη ακολούθησαν οι μετοχές των Σαράντης (+0,71%), ΔΕΗ (+0,66%), Aktor (+0,54%), ΟΤΕ (+0,49%) και ΕΥΔΑΠ (+0,41%), ενώ χωρίς μεταβολή στα 54,70 ευρώ ολοκλήρωσε η Τιτάν.

Στον αντίποδα η Metlen έκλεισε με απώλειες 13,25% στα 38,50 ευρώ, η Viohalco υποχώρησε 2,91% στα 12,70 ευρώ, ενώ ακολούθησαν οι τίτλοι των Cenergy και ΟΠΑΠ με απώλειες 1,74% και1,13% αντίστοιχα. Σε μικρότερο ποσοστό υποχώρησαν οι μετοχές των Lamda Development (-0,79%), Jumbo (-0,69%), Helleniq Energy (-0,27%), ΔΑΑ (-0,26%) και Aegean (-0,13%).