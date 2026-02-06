«Καμπανάκι» ΕΚΤ προς ΕΕ: «Άμεση συλλογική δράση» για την οικονομία - Ζητά πέντε μέτρα για να σωθεί η ανάπτυξη

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κάλεσε τους ηγέτες της ΕΕ να αναλάβουν «άμεση συλλογική δράση» για την ενίσχυση της οικονομίας, προτείνοντας πέντε βασικά μέτρα που πρέπει να εξετάσουν ενόψει της επερχόμενης συνόδου κορυφής.

Σύμφωνα με έγγραφο που είδε το Bloomberg, τα μέτρα που ζητά η ΕΚΤ είναι: η δημιουργία μίας ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων, η εισαγωγή του ψηφιακό ευρώ, η εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, η εφαρμογή πολιτικών για την ενίσχυση της καινοτομίας και η απλούστευση της νομοθεσίας.

Το έγγραφο της ΕΚΤ είναι το αποτέλεσμα των συζητήσεων στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής της εβδομάδας, στην οποία οι αξιωματούχοι εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για την έλλειψη προόδου στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, όπως επισημαίνει το Bloomberg επικαλούμενο άτομα με γνώση των συζητήσεων. Eκπρόσωπος της ΕΚΤ αρνήθηκε να σχολιάσει το έγγραφο και το περιεχόμενό του.

Η πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε την Πέμπτη ότι θα στείλει μία λίστα στους αρχηγούς κρατών - μελών της ΕΕ και τους κορυφαίους Ευρωπαίους αξιωματούχους ενόψει της επερχόμενης συνεδρίασης στις 12 Φεβρουαρίου που περιγράφει «τι θεωρούμε πολύ πιθανό να ενισχύσει την ανάπτυξη, να βελτιώσει την παραγωγικότητα και να απελευθερώσει πραγματικά το ταλέντο της Ευρώπης».

Η Λαγκάρντ έχει επανειλημμένα ζητήσει δράση και, σε ομιλία της τον Νοέμβριο, ζήτησε περισσότερα και πιο έξυπνα βήματα για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, κυρίως επειδή το επιχειρηματικό μοντέλο της ηπείρου που βασίζεται στις εξαγωγές δεν είναι πλέον συντονισμένο με την εποχή.

Οι ηγέτες της ΕΕ θα χρησιμοποιήσουν την άτυπη Σύνοδο Κορυφής της 12ης Φεβρουαρίου, στην οποία πρόκειται να παραστούν ο Ενρίκο Λέτα και ο Μάριο Ντράγκι, για να βάλουν στο τραπέζι σχέδια για την επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης, της ενότητας και της ανεξαρτησίας της ηπείρου, για να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις των ΗΠΑ και Κίνα.

Στην επιστολή, η ΕΚΤ υποστηρίζει ότι η Ευρώπη διαθέτει μεγάλες δυνατότητες, ωστόσο αντιμετωπίζει προκλήσεις, όπως δημογραφικές αλλαγές, υποτονική δυναμική ανάπτυξης και σημαντικές διαρθρωτικές επενδυτικές ανάγκες, εν μέσω ενός πιο κατακερματισμένου παγκόσμιο περιβάλλοντος.

«Με συντονισμένη και αποφασιστική συλλογική δράση, η Ευρώπη μπορεί να απελευθερώσει υψηλότερο αναπτυξιακό δυναμικό, να ενισχύσει την ανθεκτικότητα και να ενισχύσει την πολιτική της αυτονομία και ευημερία», ανέφερε η ΕΚΤ. «Αυτό απαιτεί αύξηση της παραγωγικότητας, κινητοποίηση επενδύσεων και ενίσχυση της ανθεκτικότητας» τονίζεται.

Πρόσθεσε ότι το Ευρωσύστημα — το οποίο αποτελείται από την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες της περιοχής — «είναι έτοιμο να συνεισφέρει την εμπειρογνωμοσύνη του».

Ένας από τους στόχους της ΕΚΤ είναι να διαθέσει χρήματα κεντρικής τράπεζας σε μορφή token για να υποστηρίξει μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή αγορά χονδρικής για ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία από την αρχή, όπως αναφέρει στο έγγραφο, ενώ παράλληλα προέτρεψε για την «ταχεία ολοκλήρωση» των νομοθετικών διαδικασιών για το ψηφιακό ευρώ.

Σε πολλούς από τους τομείς που συζητήθηκαν και αναφέρονται στο έγγραφο, η ΕΚΤ δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Ωστόσο, η Λαγκάρντ υποστήριξε την Πέμπτη ότι η κεντρική τράπεζα αξίζει να ακουστεί.

«Δεν σκοπεύουμε να ξεπεράσουμε τις δυνατότητές μας», δήλωσε η Λαγκάρντ. «Είτε πρόκειται για την ένωση αποταμιεύσεων και επενδύσεων, το ψηφιακό ευρώ και τα token χρήματα της κεντρικής τράπεζας για συναλλαγές χονδρικής, την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, την ενίσχυση της καινοτομίας και την προστασία της στρατηγικής αυτονομίας, είτε για την απλοποίηση της νομοθεσίας και την ενίσχυση του βασικού θεσμικού πλαισίου, έχουμε άποψη επάνω σε αυτά τα πέντε ζητήματα» τόνισε.