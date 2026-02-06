Λευκός Οίκος: «Ψευτοαγανάκτηση» οι αντιδράσεις για το βίντεο του Τραμπ με τους Ομπάμα ως πίθηκους

Ο Λευκός Οίκος έκανε λόγο για «ψευδοαγανάκτηση» έπειτα από κατηγορίες για ρατσισμό που προκάλεσε ένα βίντεο που ανήρτησε ο Ντόναλντ Τραμπ το οποίο εμφανίζει το ζεύγος Ομπάμα με τη μορφή πιθήκων.

Ο Λευκός Οίκος έκανε λόγο για «ψευδοαγανάκτηση» έπειτα από κατηγορίες για ρατσισμό που προκάλεσε ένα βίντεο που ανήρτησε ο Ντόναλντ Τραμπ το οποίο εμφανίζει το ζεύγος Ομπάμα με τη μορφή πιθήκων.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα και η σύζυγός του Μισέλ αναπαρίστανται σαν πίθηκοι σε ένα συνωμοσιολογικό βίντεο που είναι αφιερωμένο στις προεδρικές εκλογές του 2020 και αναρτήθηκε χθες, Πέμπτη, το βράδυ από τον πρόεδρο Τραμπ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social που του ανήκει.

«Αυτό είναι από ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο και απεικονίζει τον πρόεδρο Τραμπ ως τον βασιλιά της ζούγκλας και τους Δημοκρατικούς ως χαρακτήρες από (σ.σ. την ταινία) Βασιλιά των Λιονταριών. Σταματήστε αυτή την ψευδοαγανάκτηση και μιλήστε για κάτι που, σήμερα, σημαίνει κάτι στο αμερικανικό κοινό», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, σε δήλωσή της στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το βίντεο, διάρκειας λίγο μεγαλύτερης του ενός λεπτού, παρουσιάζει υποτιθέμενες αποδείξεις για λαθροχειρίες στη διάρκεια των εκλογών του 2020, τις οποίες ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος ισχυρίζεται ότι είχε κερδίσει και του τις έκλεψε ο δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν.

Λίγο πριν από το τέλος της ανάρτησης και για δύο δευτερόλεπτα εμφανίζεται ένα βίντεο των συζύγων Ομπάμα στο οποίο έχει γίνει μοντάζ και τα γελαστά πρόσωπά τους έχουν τοποθετηθεί πάνω σε σώματα πιθήκων, με φόντο τη ζούγκλα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ