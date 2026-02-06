Ειδήσεις | Διεθνή

Αποσύρθηκε το βίντεο του Τραμπ για το ζεύγος Ομπάμα - «Λάθος υπαλλήλου», λέει ο Λευκός Οίκος

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, το βίντεο αναρτήθηκε «κατά λάθος» από «έναν εργαζόμενο».

Το βίντεο στο οποίο ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα και η σύζυγός του Μισέλ εικονίζονται σαν πίθηκοι αποσύρθηκε από τον λογαριασμό του Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, αφού παρέμεινε αναρτημένο επί περίπου 12 ώρες.

«Ένας υπάλληλος του Λευκού Οίκου δημοσίευσε κατά λάθος αυτό το περιεχόμενο. Διαγράφηκε» ανέφερε ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της αμερικανικής κυβέρνησης, αφού το εν λόγω μονταρισμένο υλικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ακόμη και από τους Ρεπουμπλικάνους.

Προηγουμένως ωστόσο, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ κατήγγειλε την «ψευδοαγανάκτηση» που προκάλεσε, κατ’ αυτήν, το βίντεο, χωρίς να πει ότι η ανάρτηση οφειλόταν σε λάθος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

