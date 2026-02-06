Μακρόν: Θέλουμε λιγότερες ώρες πίσω από τις οθόνες για τους μαθητές

Ταυτόχρονα ο Γάλλος πρόεδρος τάχθηκε υπέρ της μείωσης των ωρών διδασκαλίας στα σχολεία και υπέρ της αύξησης των διακοπών για τους μαθητές ούτως ώστε αυτοί να μπορούν να αφιερώνουν περισσότερες ώρες σε αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως μετά την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τους εφήβους κάτω των 15 ετών στη Γαλλία, θα πρέπει να υιοθετηθούν νέα μέτρα για τη ρύθμιση των βιντεοπαιχνιδιών, της τεχνητής νοημοσύνης και των αλγορίθμων, καθώς και για την καταπολέμηση της «χειραγώγησης των πληροφοριών».

Σε συνέντευξή του προς τους χρήστες του ηλεκτρονικού μέσου ενημέρωσης Brut, ο Γάλλος πρόεδρος εξήγησε τα μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία των εφήβων «από οθόνες που δημιουργούν τραύματα», λέγοντας πως είναι σαφές ότι υπάρχουν βιντεοπαιχνίδια τα οποία είναι βίαια και ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο, αν οι ψυχίατροι επιστήμονες το κρίνουν επιβεβλημένο, να επιβληθούν μέτρα απαγόρευσης.

Ταυτόχρονα ο Γάλλος πρόεδρος τάχθηκε υπέρ της μείωσης των ωρών διδασκαλίας στα σχολεία και υπέρ της αύξησης των διακοπών για τους μαθητές ούτως ώστε αυτοί να μπορούν να αφιερώνουν περισσότερες ώρες σε αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ