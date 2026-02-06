Γιώργος Κακούσης: «Όλες μου οι συναλλαγές είναι απολύτως διαφανείς και ελέγξιμες»

«Στον χώρο μας γνωριζόμαστε όλοι και τώρα που θα ξανασυστηθούμε δεν θα απογοητευθεί κανείς» υπογράμμισε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ.

«Στα 32 χρόνια της πορείας μου, ποτέ και κανένας δεν με ταύτισε με παράνομες επιδιώξεις και πρακτικές» τόνισε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Γιώργος Κακούσης που «πριν από δύο ημέρες ενημερώθηκα ότι δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί μου, εξαιρουμένου αυτού της μισθοδοσίας μου, με διάταξη του προέδρου της Αρχής για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες» με αφορμή τις εξελίξεις στην υπόθεση Παναγόπουλου.

«Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχω λάβει γνώση του περιεχομένου της διάταξης και ούτε μου δόθηκε η δυνατότητα παροχής διευκρινίσεων. Από συναδέλφους μου πληροφορήθηκα ότι η διάταξη με εμφανίζει ως ύποπτο τέλεσης ποινικών αδικημάτων με αφορμή τη συνεργασία που διατηρώ με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι όλες μου οι συναλλαγές, από αρχής μέχρι τέλους και χωρίς εξαίρεση, έχουν νόμιμη αιτία, είναι απολύτως διαφανείς και ελέγξιμες» υπογράμμισε.

«Συνδέονται απολύτως με την παροχή συγκεκριμένου έργου, που σχετίζεται αποκλειστικά με υπηρεσίες επικοινωνίας, και όχι με οποιοδήποτε εκπαιδευτικό ή άλλο έργο. Είναι ευνόητο ότι αυτή η προσωπική περιπέτεια θα αναστείλει τη δημοσιογραφική μου δραστηριότητα για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Στον χώρο μας γνωριζόμαστε όλοι και τώρα που θα ξανασυστηθούμε δεν θα απογοητευθεί κανείς» πρόσθεσε.

