Ειδήσεις | Ελλάδα

Λάρισα: Ξεκινά σήμερα η πρώτη δίκη για τα χαμένα βίντεο της τραγωδίας των Τεμπών

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Λάρισα: Ξεκινά σήμερα η πρώτη δίκη για τα χαμένα βίντεο της τραγωδίας των Τεμπών
Στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας ξεκινά σήμερα η πρώτη δίκη που συνδέεται με το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη, με αντικείμενο τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού από τη μοιραία νύχτα.

Στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας ξεκινά σήμερα η πρώτη δίκη που συνδέεται με το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη, με αντικείμενο τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού από τη μοιραία νύχτα.

Στο εδώλιο κάθονται πρώην στελέχη του σιδηροδρομικού οργανισμού και της εταιρείας φύλαξης που είχε αναλάβει την παρακολούθηση του δικτύου.

Οι κατηγορίες αφορούν υπεξαγωγή εγγράφων και απείθεια, καθώς και ηθική αυτουργία στα ίδια αδικήματα, με επίκεντρο τα απολεσθέντα βίντεο που φέρονται να καταγράφουν διελεύσεις αμαξοστοιχιών πριν το δυστύχημα.

Η υπόθεση φτάνει στο ακροατήριο μετά από αναβολή του περασμένου Ιουνίου, ενώ η δίωξη προέκυψε ύστερα από μηνυτήρια αναφορά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πετρέλαιο θέρμανσης: Στο 1,11 η τιμή στην Αττική, η τιμή πανελλαδικά και οι εκπτώσεις

Συντάξεις Νοεμβρίου: Σε δύο δόσεις η καταβολή - Πότε πληρώνονται

Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Ποιοι γλιτώνουν το «πέναλτι» 22%, ποιοι κερδίζουν έξτρα έκπτωση φόρου

tags:
Τέμπη
Σιδηροδρομικό δυστύχημα
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider