Το Spetses Mini Marathon 2025 απέδειξε γιατί αποτελεί το μεγαλύτερο multi-sport event

Με τεράστια επιτυχία ολοκληρώθηκε το Spetses Mini Marathon 2025, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια χρονιά τη θέση του ως το μεγαλύτερο multi-sport event της Ελλάδας.

Από τις 3 έως τις 5 Οκτωβρίου 2025, οι Σπέτσες πλημμύρισαν από αθλητική ενέργεια, χαμόγελα και στιγμές έμπνευσης, με τους χιλιάδες συμμετέχοντες να δίνουν το παρών στα sold out δρομικά και κολυμβητικά αγωνίσματα και να επιβεβαιώνουν το moto του αγώνα «Νίκη είναι η Συμμετοχή».

Η φετινή διοργάνωση επιφύλασσε πολλές συγκινήσεις, ενώ μεγάλη ήταν η εκπροσώπηση κορυφαίων αθλητών, οι οποίοι έτρεξαν και κολύμπησαν δίπλα στους χιλιάδες συμμετέχοντες. Μεταξύ αυτών: ο Ασημένιος Ολυμπιονίκης Απόστολος Χρήστου, αθλητές και αθλήτριες με κορυφαίες επιδόσεις στα πρόσφατα παγκόσμια πρωταθλήματα, όπως η Άννα Ντουντουνάκη, η Ελίνα Τζένγκο, η Νόρα Δράκου, ο Κωνσταντίνος Στάμου, ο Δημήτρης Μάρκος, ο Απόστολος Σίσκος, η Ευαγγελία Πλατανιώτη, η Σοφία Μαλκογεώργου, η Αναστασία Ντραγκομίροβα, αλλά και οι νεαρές πρωταθλήτριες κολύμβησης Άρτεμις Βασιλάκη, Ζωή Καραγγέλου και Ελένη Κοντογιώργου.

Τους αγώνες του Spetses Mini Marathon 2025 παρακολούθησαν η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κα. Σοφία Ζαχαράκη, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κα. Νίκη Κεραμέως, ο Υφυπουργός Υγείας, κ. Μάριος Θεμιστοκλέους, ο οποίος συμμετείχε στον κολυμβητικό αγώνα των 1,5 χλμ., και στους αγώνες τρεξίματος 10 χλμ. και 25χλμ., ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, κ. Γιώργος Μαυρωτάς, κολυμπώντας στον αγώνα των 1,5 χλμ. και ο Γενικός Γραμματέας Στεγαστικής και Δημογραφικής Πολιτικής κος Κωνσταντίνος Γλούμης - Ατσαλάκης, η Γενική Γραμματέας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, κα. Χριστίνα Τσάκωνα, ο Δήμαρχος Πειραιά, κος. Γιάννης Μώραλης και η Δήμαρχος Σπετσών, κα. Ευγενία Φραγγιά, οι οποίοι σύσσωμοι έλαβαν μέρος στον αγώνα τρεξίματος των 5χλμ.xx

Το τριήμερο ξεκίνησε με τον πιο δυναμικό τρόπο την Παρασκευή 03 Οκτωβρίου στην πλατεία Ποσειδωνίου με το Welcome Flow Yoga από το Holmes Place Group και κορυφώθηκε το βράδυ με το Welcome Event της Rio Mare, ένα ανατρεπτικό πάρτι, με την Αθηνά Κλήμη στα decks.

Το Σάββατο 04 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκαν οι κολυμβητικοί αγώνες με την υποστήριξη της Vichy Laboratoires, όπου οι εκατοντάδες συμμετέχοντες, κολύμπησαν με πάθος στα νερά των Σπετσών, πάντα με την υποστήριξη της ARENA, προσφέροντας σε όλους τους αθλητές εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών. Την ναυαγοσωστική κάλυψη ανέλαβε η Lifeguard Hellas.

Οι εξαιρετικές αποδόσεις δεν έλειψαν ούτε στους αγώνες των 1.5 και 3χλμ., με τις πρώτες θέσεις να αποτελούν υπόθεση του Ιάσονα Ρούτουλα και της Ανδριάνας Ροδίου (1,5Κ) και του Δημήτρη Μάρκου και της Νικόλ Παυλοπούλου (3Κ). Το απόγευμα ακολούθησε ο αγώνας των 10χλμ. τρέξιμο, με την ξεχωριστής ομορφιάς διαδρομή στην πευκόφυτη πλευρά του νησιού όπου πρώτος στους άνδρες τερμάτισε ο Γιώργος Τάσσης, ενώ στη κορυφή του γυναικείου βάθρου βρέθηκε η Αναστασία Μαρινάκου. Η δράση συνεχίστηκε με το Shake Out Party της Under Armour στην πλατεία Ποσειδωνίου, με highlight της βραδιάς το καθιερωμένο και αγαπημένο από μικρούς και μεγάλους Melissa Pasta Night, κατά τη διάρκεια του οποίου όλοι οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν λαχταριστά ζυμαρικά Mellissa.

Την Κυριακή, οι χιλιάδες δρομείς πήραν θέση εκκίνησης για τα 25χλμ. και τα 5χλμ. Ο αγώνας των 5χλμ ήταν για άλλη μια φορά στο παγκόσμιο καλεντάρι των αγώνων Garmin Run Series, μια σειρά αγώνων που έχει σκοπό να φέρει νέους δρομείς στην χαρά του αθλητισμού. Στον αγώνα των 5χλμ. νικητές ήταν ο Γιώργος Σταμούλης και η Ντενίσα Μπάλα, ενώ στον απαιτητικό αγώνα των 25χλμ. ξεχώρισαν ο Παναγιώτης Μπουρίκας και η Κατρίν Ασημακοπούλου.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, τη διαφορά έκαναν και οι εταιρικές ομάδες, με το πρώτο βραβείο των Corporate Teams να απονέμεται στην Team Vichy, ενώ το δεύτερο και το τρίτο στην Team Garmin Greece στην Team Arla Protein αντίστοιχα.

Καθ’όλη τη διάρκεια του τριημέρου η Helmepa με τους Youth Ambassadors της, σε συνεργασία με το Δήμο Σπετσών, φρόντισε για την ανακύκλωση και καθαριότητα σε όλα τα σημεία του νησιού.

Η Ιδρύτρια & Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, κα. Μαρίνα Κουταρέλλη, δήλωσε: «Είναι τεράστια χαρά για εμάς, που για μια ακόμη χρονιά, χιλιάδες ερασιτέχνες και επαγγελματίες αθλητές έδωσαν το παρών στο Spetses mini Marathon. Ευχαριστούμε τους χορηγούς και τους εθελοντές που βρίσκονται δίπλα μας όλα αυτά τα χρόνια και ετοιμαζόμαστε με πολλή ενέργεια να γιορτάσουμε τα 15 χρόνια του θεσμού».

Τη διοργάνωση του Spetses mini Marathon, στηρίζουν:

Μέγας Χορηγός ήταν η Entain plc με το brand Bwin. Η Entain plc αποτελεί παγκόσμια ηγέτιδα στη διαδικτυακή και επίγεια ψυχαγωγία, στην υποστήριξη όλων των αθλημάτων και του Υπεύθυνου Παιχνιδιού ανά τον κόσμο. Με τη μοναδική τεχνολογική της πλατφόρμα, παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τυχερών παιγνίων μέσω μερικών από τα πιο δημοφιλή brands της αγοράς που περιλαμβάνουν τις bwin, sportingbet, vistabet και Ladbrokes.

Χορηγός του Spetses Mini Marathon 2025 ήταν η Under Armour, brand του Ομίλου Φάις. Η κορυφαία αθλητική εταιρία ξεχώρισε μέσα από τις επιδόσεις του #UATeam και παρουσίασε για πρώτη φορά τη νέα σειρά παπουτσιών Halo , που προσφέρουν μοναδικό στυλ & επιδόσεις σε κάθε στιγμή της ημέρας. Το Σάββατο το απόγευμα, το κοινό γιόρτασε τις επιτυχίες των αγώνων με τις μουσικές του αθλητή της UA και Dj Rush, σε ένα δίωρο που συνδύασε performance, lifestyle και διασκέδαση. Καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου, η Under Armour βρισκόταν στο πλευρό όλων των δρομέων μαζί με την εξειδικευμένη ομάδα φυσιοθεραπευτών Physiorules , προσφέροντας τη δυνατότητα αποθεραπείας από τους απαιτητικούς αγώνες και ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την εμπειρία του κορυφαίου sports brand προς τον αθλούμενο.

Το Arla PROTEIN, με μία πρωτοποριακή σειρά γευστικών προϊόντων, με φυσική πρωτεΐνη γάλακτος και χαμηλά λιπαρά, που αποτελούν έναν εύκολο και υγιεινό τρόπο ενίσχυσης του οργανισμού για όποιον ακολουθεί ένα δυναμικό τρόπο ζωής, με την ομάδα του να αναλαμβάνει να προσφέρει τον κατάλληλο χώρο για διατάσεις πρίν τους αγώνες, υπό την καθοδήγηση από έμπειρων γυμναστών του Training Room.

Ως επίσημος χορηγός αντηλιακής φροντίδας της εκδήλωσης, η Vichy Laboratoires παρείχε την πλήρη αντηλιακή κάλυψη όλων των συμμετεχόντων με την κορυφαία σειρά Capital Soleil υπογραμμίζοντας τη ζωτική σημασία της καθημερινής προστασίας από τον ήλιο για τη διατήρηση μιας υγιούς και λαμπερής επιδερμίδας. Η προηγμένη σύνθεση των προϊόντων, βασισμένη σε δερματολογικά ελεγμένα συστατικά, παρέχει εξαιρετικά υψηλή προστασία, ενώ η ανάλαφρη υφή της και η αντοχή της στο νερό και τον ιδρώτα την καθιστούν ιδανική επιλογή ακόμα και για τις πιο απαιτητικές προπονήσεις.



Η Herbalife, επίσημος υποστηρικτής διατροφής της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας και πρώτη εταιρεία στον κόσμο στα συμπληρώματα διατροφής για το αδυνάτισμα, καθώς και #1 Active & Lifestyle Nutrition brand στον κόσμο, υποστήριξε τους συμμετέχοντες με τα κατάλληλα προϊόντα διατροφής πριν και μετά τον αγώνα.

Η Deloitte, κορυφαίος παγκόσμιος πάροχος συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τεχνολογικές λύσεις και ψηφιακό μετασχηματισμό εταιρειών, στρατηγική, διαχείριση κινδύνων και χρηματοοικονομικές συναλλαγές, καθώς και ελεγκτικών, φορολογικών και νομικών υπηρεσιών, που φέτος συμπληρώνει 50 χρόνια παρουσίας της στην Ελλάδα.



Το RIO mare, ηγέτης στην κατηγορία του Κονσερβοποιημένου Τόνου, ανέδειξε τη σημασία των ψαρικών στην υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή. Έδωσε σε όλους τη δυνατότητα να απολαύσουν γευστικές συνταγές με Τόνο RΙΟ mare, κορυφαίας ποιότητας και υψηλής διατροφικής αξίας, χωρίς συντηρητικά. Για πρώτη χρονιά φέτος το RIO mare διοργάνωσε ένα Welcome Party που υποδέχτηκε τους συμμετέχοντες την Παρασκευή το βράδυ στην Πλατεία Ποσειδωνίου και σηματοδότησε μία διασκεδαστική έναρξη του event. Μουσική, μπύρα Corona και RIO mare bites, μας έφεραν κοντά και έδωσαν άλλη γεύση στους αγώνες.

Το Borotalco, το καινοτόμο brand αποσμητικών σώματος έγινε ο αδιαμφισβήτητος σύμμαχος για αθλητές και θεατές, προσφέροντας σε όλους τη δυνατότητα να δοκιμάσουν την αποτελεσματικότητα και το μοναδικό του άρωμα. Με τα αποσμητικά Borotalco ξεχάσαμε τον ιδρώτα και απολαύσαμε ένα τριήμερο γεμάτο φρεσκάδα και όμορφες στιγμές.



Το Holmes Place Group επέστρεψε στο Spetses Mini Marathon ως Wellness Partner. Aπό το 2002 έως σήμερα, πρωτοπορεί στο χώρο του wellness, εμπνέοντας χιλιάδες ανθρώπους να υιοθετήσουν έναν πιο ενεργό και ισορροπημένο τρόπο ζωής. Με τρία clubs στην Αθήνα και δύο ICON Clubs σε Χαλάνδρι και Πάτρα, προσφέρει στα μέλη της μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας, συνδυάζοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, καινοτομία και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση. Σήμερα, κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα με τη δημιουργία ενός Εcosystem στο Ψυχικό, που εισάγει νέα brands και καινοτόμες υπηρεσίες.

Η Melissa, ένας από τους πιο διαχρονικούς χορηγούς του Spetses Mini Marathon και των παιδικών αγώνων Δημοτικού, συνέχισε την παράδοση της με το καθιερωμένο Melissa Pasta Night, παρουσιάζοντας συνταγές εμπνευσμένες από τη νέα σειρά προϊόντων Melissa High Protein. Τα Melissa High Protein προσφέρουν 22 γρ πρωτεΐνης ανά 100 γρ προϊόντος, αποτελώντας μια εξαιρετική λύση για όσους επιθυμούν να ενισχύσουν την καθημερινή τους διατροφή με πρωτεΐνη. Με τη διαρκή καινοτομία της, προσφέρει προϊόντα που συνδυάζουν την παράδοση με τη σύγχρονη διατροφή, καλύπτοντας τις ανάγκες των καταναλωτών για υγιεινές και θρεπτικές επιλογές.

Η GARMIN, η κορυφαία κατασκευάστρια προϊόντων και εφαρμογών, που έχει αλλάξει των τρόπο ζωής και προπόνησης των αθλητών όλων των επιπέδων, ήταν για άλλη μια χρονιά Timing Sponsor της διοργάνωσης.



Η φαρμακοβιομηχανία Intermed του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη στήριξαν για μια ακόμη χρονιά με τα προϊόντα τους τους αγώνες με τα κορυφαία αντισηπτικά Reval, αλλά και τα VitaFix Gummies και UniDent Kids.

Η Arena, το κορυφαίο κολυμβητικό brand παγκοσμίως με τα καλύτερα προϊόντα για πισίνα και θάλασσα, βρισκόταν φέτος για πρώτη φορά στο Spetses Mini Marathon! Όλοι οι αθλητές της κολύμβησης αγωνιστήκανε με σκουφάκια Arena, ενώ στη διαδρομή των 3 χιλιομέτρων οι συμμετέχοντες κολυμπήσανε με την ασφάλεια των ειδικών πλωτήρων της εταιρείας. Η Arena ήρθε για να προσφέρει μία ξεχωριστή εμπειρία κολύμβησης και να αναδείξει το πάθος για τον αθλητισμό και τη θάλασσα στο Spetses Mini Marathon!



Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ της Coca-Cola Τρία Έψιλον, φρόντισε για μια ακόμα χρονιά τη σωστή ενυδάτωση των αθλητών. Συμμετέχοντας είχαν τη δυνατότητα να επισκεφτούν το ειδικά διαμορφωμένο περίπτερό του ΑΥΡΑ για πολλές εκπλήξεις, μοναδικά δώρα και να γνωρίσουν την μασκότ του ΑΥΡΑ, τον Avra Waver!

O Μακεδονικός Χαλβάς, το αγαπημένο έδεσμα μικρών και μεγάλων, που προσφέρει γεύση και ποιότητα εδώ και έναν αιώνα, χάρισε δύναμη και ενέργεια σε όλους τους συμμετέχοντες με την υψηλή διατροφική του αξία. Η GU Energy, η Νο1 εταιρεία ειδών αθλητικής διατροφής στον κόσμο και η πρωτοπόρος στην κατηγορία της, με τα πολύτιμα ενεργειακά gels.

Στο πλαίσιο της διαχρονικής του δέσμευσης να στηρίζει ενεργά τον αθλητισμό και τις διοργανώσεις που προάγουν το «ευ αγωνίζεσθαι», ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, ο μεγαλύτερος και μοναδικός ελληνικός όμιλος δευτεροβάθμιας υγείας στη χώρα και ένας από τους κορυφαίους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ήταν για μια ακόμη χρονιά ο Επίσημος Medical Partner των αγώνων. Ο Όμιλος παρείχε ολοκληρωμένη ιατρική κάλυψη, διακομιδές και πρώτες βοήθειες σε επείγοντα περιστατικά, εξασφαλίζοντας την υγεία και ασφάλεια όλων των παρευρισκομένων, αθλητών, θεατών και εθελοντών, καθ’ όλη τη διάρκεια του event. Για τον σκοπό αυτό, διέθεσε σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό, εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και πλήρως εξοπλισμένο ασθενοφόρο με έμπειρο πλήρωμα.

Η Colgate, ως o Νο1 σύμμαχος της στοματικής φροντίδας, ήταν με χαρά και για πρώτη φορά χορηγός στο Spetses Mini Marathon. Mε τη σειρά Colgate Total, βρισκόταν πλάι σε μικρούς και μεγάλους μοιράζοντας χαμόγελα και δώρα αναδεικνύοντας την πρωταρχική σημασία της ενεργού πρόληψης για ένα υγιές χαμόγελο. Η προηγμένη σύνθεση της Colgate Total, προσφέρει 12ωρη προστασία έναντι των βακτηρίων, εξασφαλίζοντας ολοκληρωμένη στοματική υγεία και συμβάλλοντας έτσι στη συνολική ευεξία!

Transportation Partners της διοργάνωσης ήταν η Alphalines, η Hellenic Seaways και Magic Sea Ferries, με πλήθος συμμετοχών σε όλα τα αγωνίσματα.

Ο Γιώργος Τάσσης, μέλος της ομάδας Magic Sea Ferries, συμμετείχε στο αγώνισμα των 10χλμ. τρέξιμο, όπου κατέκτησε την πρώτη θέση.

Συντελεστής είναι η Lifeguard Hellas, η οποία παρείχε ναυαγοσωστικές υπηρεσίες κατά τη διεξαγωγή των αγωνισμάτων τις ημέρες της διοργάνωσης.

Media Partner της διοργάνωσης ήταν η Innews και χορηγοί επικοινωνίας η Liquid Media, η Nova, το Shape, το Gazzetta και το BOOM.







