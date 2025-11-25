Πολιτική | Διεθνή

ΥΠΕΞ Γερμανίας: Η Ρωσία θα μπορούσε έως το 2029 να είναι σε θέση να επιτεθεί εναντίον χώρας του ΝΑΤΟ

Τόνισε ότι ακόμη και αν τελείωνε ο πόλεμος στην Ουκρανία, η Ρωσία θα παρέμενε «μια ιμπεριαλιστική και επιθετική χώρα, της οποίας οι φιλοδοξίες εκτείνονται πολύ πιο πέρα».

Η Ρωσία θα μπορούσε έως το 2029 να είναι έτοιμη για μια επίθεση εναντίον χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ, προειδοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, τονίζοντας ότι ακόμη και αν τελείωνε ο πόλεμος στην Ουκρανία, η Ρωσία θα παρέμενε «μια ιμπεριαλιστική και επιθετική χώρα, της οποίας οι φιλοδοξίες εκτείνονται πολύ πιο πέρα».

Η Ρωσία «αν μη τι άλλο δημιουργεί για τον εαυτό της την επιλογή ενός πολέμου εναντίον του ΝΑΤΟ το αργότερο έως το 2029», δήλωσε ο κ. Βάντεφουλ, επικαλούμενος πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο πλαίσιο του Φόρουμ Εξωτερικής Πολιτικής το οποίο διοργανώθηκε σήμερα στο Βερολίνο. Ο υπουργός τόνισε ακόμη ότι η Ρωσία έχει σε μεγάλο βαθμό προσαρμόσει την οικονομία και την κοινωνία της στον πόλεμο και στρατολογεί περισσότερους στρατιώτες από όσους χρειάζεται επί του παρόντος για τη σύγκρουση στην Ουκρανία. Οι πρόσθετες δυνάμεις προορίζονται πιθανότατα για μελλοντική σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, ανέφερε και πρόσθεσε ότι η απειλή από τη Ρωσία δεν αποτελεί πλέον μακρινή ανησυχία, αλλά «ήδη μια πραγματικότητα», επισημαίνοντας τις εν εξελίξει τακτικές υβριδικού πολέμου, όπως δολιοφθορές και εκστρατείες παραπληροφόρησης.

Στο περιθώριο του Φόρουμ ο κ. Βάντεφουλ είχε συνάντηση με τον Ιορδανό ομόλογό του Αϊμάν Σαφάντι, μετά την οποία δήλωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εντατικές διπλωματικές προσπάθειες προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι η ευθύνη βαρύνει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Η ειρήνευση εξαρτάται αποκλειστικά από τον Πούτιν. Αυτός άρχισε τον πόλεμο και αυτός πρέπει τώρα να τον τερματίσει. Αν θέλει ειρήνη, πρέπει επιτέλους τώρα να δείξει τη βούληση να διαπραγματευτεί. Εμείς, η Ουκρανία, η Ευρώπη και οι ΗΠΑ, είμαστε έτοιμοι. Τώρα πρέπει να αποφασίσει ο Πούτιν», πρόσθεσε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών.

Ο κ. Βάντεφουλ ανέφερε ακόμη ότι αύριο θα πραγματοποιηθεί άτυπο συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ για το θέμα.

Γερμανία
Ρωσία
ΝΑΤΟ
Ουκρανία
Πόλεμος
Ευρωπαϊκή Ένωση
