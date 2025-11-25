ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ: Αναστολή αδειών και χρηματικά πρόστιμα σε τρεις φορείς πιστοποίησης

Στην αναστολή των αδειών, ως Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ) στον τομέα της βιολογικής παραγωγής, αλλά και στην επιβολή υψηλών χρηματικών προστίμων σε τρεις εταιρείες προχώρησε ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ μετά από εντολή του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα.

Σε δήλωσή του ο επικεφαλής της Ομάδας Συντονισμού (Task Force) για τη βιολογική παραγωγή και Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης τόνισε ότι «η στήριξη της βιολογικής παραγωγής και η προστασία του καταναλωτή πάνε μαζί. Δεν μπορούμε να μιλάμε για "πράσινη μετάβαση" και προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, αν δεν διασφαλίσουμε πρώτα ότι κάθε πιστοποιητικό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα" προσθέτοντας πως "με τους ελέγχους που ζητήσαμε από τον ΕΛΓΟ "ΔΗΜΗΤΡΑ", τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν και τη δουλειά της Task Force, στέλνουμε ένα καθαρό μήνυμα: σεβόμαστε και προστατεύουμε τον παραγωγό που κάνει σωστά τη δουλειά του και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να υπονομεύσει την αξιοπιστία των ελληνικών βιολογικών προϊόντων. Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί με συνέπεια και διαφάνεια, μέχρι να είμαστε βέβαιοι ότι κάθε προϊόν που φτάνει στο ράφι με την ένδειξη "βιολογικό" είναι αντάξιο της εμπιστοσύνης που του δείχνει ο καταναλωτής».

Συγκεκριμένα:

Σε μία εταιρεία επιβάλλεται αναστολή της απόφασης έγκρισής της ως ΟΕΠ στον τομέα της βιολογικής παραγωγής, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από 25.11.2025, καθώς και χρηματικό πρόστιμο συνολικού ποσού 38.461,50 ευρώ.

Σε δεύτερη εταιρεία επιβάλλεται αναστολή της απόφασης έγκρισης ως ΟΕΠ στον τομέα της βιολογικής παραγωγής, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από 25.11.2025, καθώς και χρηματικό πρόστιμο συνολικού ποσού 42.307,70 ευρώ.

Σε τρίτη εταιρεία επιβάλλεται αναστολή της απόφασης έγκρισης ως ΟΕΠ στον τομέα της βιολογικής παραγωγής, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από 25.11.2025, καθώς και χρηματικό πρόστιμο συνολικού ποσού 42.307,70 ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, οι εμπλεκόμενοι φορείς άσκησαν τα προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα και υπέβαλαν ενστάσεις, οι οποίες εξετάστηκαν αρμοδίως. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι αποφάσεις του ΥΠΑΑΤ και του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ επιβεβαιώθηκαν και οι κυρώσεις παραμένουν σε ισχύ, αποστέλλοντας σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής σε πρακτικές που πλήττουν την αξιοπιστία του συστήματος πιστοποίησης και αδικούν τους συνεπείς παραγωγούς.

Με τις σημερινές αποφάσεις και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν τον Αύγουστο, το συνολικό ύψος των προστίμων σε φορείς πιστοποίησης ανέρχεται σε 179.692,05 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η Task Force επανεξετάζει συνολικά το πλαίσιο εποπτείας και ελέγχου των φορέων πιστοποίησης, αξιολογεί τα ευρήματα από όλους τους ελέγχους του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», και προετοιμάζει πρόσθετες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στην αλυσίδα των βιολογικών προϊόντων.

Η έρευνα της Ομάδας Συντονισμού βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και όπως σημειώνει το ΥΠΑΑΤ, τα συγκεντρωτικά στοιχεία και τα συμπεράσματα θα παρουσιαστούν δημόσια το επόμενο διάστημα, με πλήρη διαφάνεια, ώστε να ενημερωθούν υπεύθυνα οι παραγωγοί, οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές, αλλά και να δρομολογηθούν όπου απαιτείται περαιτέρω θεσμικές πρωτοβουλίες.