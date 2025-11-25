Fourlis: Στα 9,2 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη στο εννεάμηνο - Αύξηση εσόδων 10,4%

Μετά την ολοκλήρωση της αποενοποίησης της Trade Estates ΑΕΕΑΠ και τη συνεχιζόμενη πρόοδο στο πλάνο επέκτασης και μετασχηματισμού του, ο όμιλος εισέρχεται στο τελευταίο τρίμηνο του 2025 με ισχυρή δυναμική και αισιοδοξία ως προς την επίτευξη των προβλέψεων το 2025.

Διψήφια αύξηση εσόδων και ισχυρή κερδοφορία κατέγραψε ο όμιλος Fourlis στο εννεάμηνο του 2025, βρίσκοντας στήριξη από την αύξηση μεριδίου αγοράς, την επέκταση του δικτύου και τη λειτουργική αποδοτικότητα σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Μετά την ολοκλήρωση της αποενοποίησης της Trade Estates ΑΕΕΑΠ και τη συνεχιζόμενη πρόοδο στο πλάνο επέκτασης και μετασχηματισμού του, ο όμιλος εισέρχεται στο τελευταίο τρίμηνο του 2025 με ισχυρή δυναμική και αισιοδοξία ως προς την επίτευξη των προβλέψεων το 2025.

Βασικά οικονομικά στοιχεία Εννεαμήνου του 2025

Ισχυρή αύξηση πωλήσεων με επιταχυνόμενη δυναμική: Οι πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 10,4%, φθάνοντας τα €430,7 εκ. το εννεάμηνο του 2025, έναντι €390,0 εκ. στο εννεάμηνο του 2024. Η αύξηση των πωλήσεων επιταχύνθηκε στη διάρκεια του έτους, από +1,7% στο Α' τρίμηνο του 2025, σε +13,0% στο Β' τρίμηνο και +15,1% στο Γ' τρίμηνο, υποστηριζόμενη από την ενίσχυση του μεριδίου αγοράς και την επέκταση του δικτύου καταστημάτων στους βασικούς κλάδους δραστηριότητας.

Σημαντική βελτίωση στο περιθώριο μικτού κέρδους: Το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 47,1% στο εννεάμηνο του 2025, από 46,2% στο εννεάμηνο του 2024, αντανακλώντας το βελτιωμένο μείγμα προϊόντων.

Συμβολή από τη συγγενή εταιρεία Trade Estates: Μετά την ολοκλήρωση της ιδιωτικής τοποθέτησης ποσοστού 16% στις 4 Φεβρουάριου 2025, η Trade Estates ΑΕΕΑΠ ενοποιείται πλέον με τη μέθοδο της καθαρής θέσης (ποσοστό συμμετοχής ομίλου 47,3%). Η συνεισφορά στα αποτελέσματα του ενεαμήνου 2025 ανήλθε σε €8,6 εκ.

Ισχυρή ανάπτυξη κερδοφορίας: Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €9,2 εκ. στο εννεάμηνο του 2025, έναντι €2,2 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής εταιρείας ανήλθαν σε €16,4 εκ. στο εννεάμηνο του 2025, αυξημένα κατά 36,8% σε σχέση με τα €12 εκ. στο εννεάμηνο του 2024.

Επενδύσεις στην επέκταση και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό: Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex) στο εννεάμηνο του 2025 ανήλθαν σε €16,6 εκ., εκ των οποίων €3,8 εκ. αφορούν επενδύσεις συντήρησης, €2,7 εκ. αφορούν επενδύσεις σε ψηφιακό μετασχηματισμό και €10.1 εκ. επενδύσεις ανάπτυξης που σχετίζονται κυρίως με την επέκταση του δικτύου καταστημάτων IKEA, INTERSPORT και Foot Locker.

Αποτέλεσμα από την πώληση μετοχών της Trade Estates

Στις 4/2/2025 ο όμιλος Fourlis ολοκλήρωσε την πώληση 19,279,935 (16% του μετοχικού κεφαλαίου) μετοχών της Trade Estates μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, έναντι τιμήματος 29 εκ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, η συμμετοχή του ομίλου στην Trade Estates μειώθηκε σε ποσοστό κάτω από 50% (47,3%), οδηγώντας στην απώλεια ελέγχου στην Trade Estates. Στο πλαίσιο αυτό, κατά την ημερομηνία της συναλλαγής και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», η Trade Estates έπαψε να ενοποιείται ως θυγατρική, με την αποαναγνώριση των καθαρών στοιχείων του ενεργητικού της από τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου.

Μετά την απώλεια ελέγχου, η εναπομείνασα συμμετοχή του ομίλου στην Trade Estates, αναγνωρίστηκε ως επένδυση σε συγγενή εταιρεία και ενοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες». FI εν λόγω συναλλαγή περιλαμβάνει δύο επιμέρους διακριτά, αλλά ταυτόχρονα, λογιστικά γεγονότα (αφενός την απώλεια ελέγχου στην Trade Estates και, αφετέρου, την αρχική αναγνώριση και ενοποίηση του εναπομείναντος ποσοστού ως συγγενούς), με την συνολική επίδραση των δύο αυτών λογιστικών γεγονότων να ανέρχεται στα €6,3 εκ. κέρδος στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου Fourlis. H συναλλαγή αυτή ενισχύει την ευελιξία του ομίλου Fourlis στην υλοποίηση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του, ενώ η Trade Estates συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία στον κλάδο των ακινήτων.

Τα έσοδα από την Trade Estates στο εννεάμηνο του 2025 ανήλθαν σε €8,6 εκ. Το ποσό αυτό αντανακλά τη συνεισφορά μετά την ολοκλήρωση της αποενοποίησης, δηλαδή για την περίοδο από 1/2/2025 έως 30/09/2025. Τα κέρδη της Trade Estates για τον Ιανουάριο 2025 περιλαμβάνονται στα κέρδη μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες και ανέρχονται σε €1,2 εκ.

Από το A' τρίμηνο του 2025, ο όμιλος παρουσιάζει το EBITDA-adjusted ως εναλλακτικό δείκτη κερδοφορίας, με στόχο την πληρέστερη αποτύπωση της λειτουργικής απόδοσης, εξαιρώντας τις λογιστικές επιπτώσεις του προτύπου IFRS16.

To EBITDA-adjusted απεικονίζει τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, προσαρμοσμένα ώστε να εξαιρούνται οι λογιστικές επιπτώσεις που σχετίζονται με μισθώσεις βάσει του IFRS 16. Ο δείκτης επανεντάσσει τα έξοδα μισθώσεων στον υπολογισμό, προσφέροντας μια σαφέστερη εικόνα της κερδοφορίας και της δομής κόστους του ομίλου, ανεξάρτητα από την λογιστική τους απεικόνιση.

Πορεία δ΄ τριμήνου 2025 μέχρι την 22/11/2025 και προοπτικές για το έτος 2025

Ο όμιλος εισήλθε στο τελευταίο τρίμηνο του έτους με συνεχιζόμενη θετική δυναμική σε όλους τους κλάδους δραστηριότητας, υποστηριζόμενη από υγιή επίπεδα επισκεψιμότητας, άνοιγμα νέων καταστημάτων και επιτυχημένες εμπορικές ενέργειες.

+6% αύξηση των πωλήσεων του ομίλου στο Δ' τρίμηνο 2025 έως την 22/11/2025.

+1% αύξηση στις πωλήσεις του κλάδου Οικιακού Εξοπλισμού και Επίπλων στο Δ' τρίμηνο 2025 έως την 22/11/2025.

+17% αύξηση στις πωλήσεις του κλάδου Αθλητικών Ειδών στο Δ' τρίμηνο 2025 έως την 22/11/2025, υποστηριζόμενη από την επέκταση των δικτύων INTERSPORT και Foot Locker,

καθώς και από οργανική ανάπτυξη (like-for-like).

Με την απόδοση να εξελίσσεται σύμφωνα με τον σχεδίασμά, η διοίκηση επιβεβαιώνει τις προβλέψεις της για το σύνολο της χρήσης 2025.

Ο κ. Γιάννης Βασιλάκος διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Fourlis, δήλωσε: «Η σταθερά ισχυρή επίδοση του ομίλου στο εννεάμηνο αντανακλά την επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής μας και την ανθεκτικότητα του διαφοροποιημένου μας χαρτοφυλακίου. Οι πωλήσεις και η κερδοφορία ενισχύθηκαν, υποστηριζόμενο από τη δύναμη των brands μας, την επέκταση του δικτύου και την λειτουργική αποδοτικότητα. Με συνεχιζόμενη ανάπτυξη σε όλες τις επιχειρηματικές μονάδες, ενδυναμωμένη χρηματοοικονομική θέση μετά την αποενοποίηση της Trade Estates και συνεχή επένδυση στην επέκταση και τον μετασχηματισμό, είμαστε αισιόδοξοι ότι θα ολοκληρώσουμε τη χρονιά σύμφωνα με τις προβλέψεις μας και θα συνεχίσουμε τη δυναμική αυτή και το 2026.»

Ο κλάδος Οικιακού Εξοπλισμού και Επίπλων (καταστήματα ΙΚΕΑ) του ομίλου Fourlis κατέγραψε πωλήσεις €270,4 εκ. στο εννεάμηνο του 2025, αυξημένες κατά 5,1% σε σύγκριση με €257,3 εκ. το εννεάμηνο του 2024. Η ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική που παρατηρήθηκε στο Β' τρίμηνο συνεχίστηκε και στο Γ' τρίμηνο του 2025, με τις πωλήσεις να καταγράφουν αύξηση +7,1% σε ετήσια βάση, μετά από +8,1% στο Β' τρίμηνο και μια πιο ήπια εκκίνηση στο Α' τρίμηνο του 2025 (-0,6%).

Η αύξηση των πωλήσεων προήλθε από ισχυρή επίδοση σε όρους like-for-like, υποστηριζόμενη από ενίσχυση του μεριδίου αγοράς, αυξημένη επισκεψιμότητα και βελτιωμένη μετατροπή επισκέψεων σε πωλήσεις, καθώς και από την επέκταση του δικτύου μέσω των νέων καταστημάτων ΙΚΕΑ.

Το Μικτό Κέρδος βελτιώθηκε κατά 7,5%, φθάνοντας τα €128,3 εκ., με το μικτό περιθώριο κέρδους να αυξάνεται από 46,4% σε 47,4%, αντανακλώντας σε μεγάλο βαθμό το βελτιωμένο προϊοντικό μείγμα.

Το ΕΒΙΤ διαμορφώθηκε σε €18,9 εκ., έναντι €21,2 εκ. στο αντίστοιχο εννεάμηνο της προηγούμενης χρήσης, με το περιθώριο ΕΒΙΤ στο 7,0% έναντι 8,2%. Η κερδοφορία παρουσίασε ισχυρή ετήσια βελτίωση στο Γ' τρίμηνο του 2025 (+11%), αντανακλώντας τη σταδιακή ομαλοποίηση των λειτουργικών εξόδων μετά τις εμπροσθοβαρείς επενδύσεις που είχαν επηρεάσει το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Η διοίκηση παραμένει αισιόδοξη για την επίτευξη των στόχων ΕΒΙΤ που έχουν τεθεί για το Έτος 2025.

Σημαντικές εξελίξεις εντός του Εννεαμήνου 2025 έως και σήμερα

Ανάπτυξη καταστημάτων ΙΚΕΑ στην Ελλάδα: Ένα νέο κατάστημα ΙΚΕΑ άνοιξε στο Ηράκλειο Κρήτης τον Απρίλιο του 2025, μετά το επιτυχημένο άνοιγμα του νέου καταστήματος 7.200 τ.μ. στην Πάτρα στις 30 Οκτωβρίου 2024. Το κατάστημα, συνολικής επιφάνειας 10.000 τ.μ., βρίσκεται στο Top Parks Heraklion της Trade Estates και αντικαθιστά το προηγούμενο Pickup & Order Point, προσφέροντας πλέον μια πλήρως ολοκληρωμένη εμπειρία ΙΚΕΑ, με διευρυμένη γκάμα προϊόντων και αναβαθμισμένες υπηρεσίες προς τους πελάτες. Το κατάστημα ενσωματώνει, επίσης, βιώσιμες υποδομές όπως φωτοβολταϊκά πάνελ στη στέγη και σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Ανάπτυξη στη Βουλγαρία: Στη Βουλγαρία, η ΙΚΕΑ εγκαινίασε νέο Κέντρο Σχεδιασμού & Παραγγελιών στην πόλη Pernik, με εστίαση σε λύσεις κουζίνας, ντουλάπας και μπάνιου. Το κατάστημα, επιφάνειας 500 τ.μ., βρίσκεται στο Pernik Plaza και προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικής, εγκατάστασης, χρηματοδότησης, επιλεγμένα προϊόντα προς πώληση και δυνατότητα παραγγελίας όλης της γκάμας. Επερχόμενα νέα καταστήματα ΙΚΕΑ: Το επόμενο μεγάλο κατάστημα ΙΚΕΑ προγραμματίζεται για το Ελληνικό το 2028, ενώ η ανάπτυξη καταστημάτων «νέας γενιάς» ΙΚΕΑ (=2.000 τ.μ.) συνεχίζεται, ενισχύοντας την εγγύτητα και την ευκολία πρόσβασης για τον καταναλωτή.

Σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία, ο όμιλος λειτουργεί συνολικά 22 φυσικά καταστήματα διαφόρων τύπων, και συγκεκριμένα 15 καταστήματα (10 μεγάλου & μεσαίου μεγέθους και 5 νέας γενιάς) και 7 Pick-up-and-Order Points, καθώς και 3 ηλεκτρονικά καταστήματα που εξυπηρετούν και τις τρεις χώρες, καθιστώντας τις λύσεις της ΙΚΕΑ προσβάσιμες σε εκατομμύρια πελάτες της περιοχής.

Κοιτάζοντας μπροστά, παραμένουμε επικεντρωμένοι στη στρατηγική μας προσέγγιση, δίνοντας έμφαση στην omnichannel παρουσία, σε ένα καλά δομημένο και βελτιστοποιημένο δίκτυο καταστημάτων, στις ευκαιρίες για περαιτέρω επέκταση, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στην ψηφιοποίηση και στη δέσμευσή μας να διατηρούμε υψηλή τεχνογνωσία στην επίπλωση σπιτιού και την εξυπηρέτηση των πελατών.