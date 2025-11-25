Πετρέλαιο: Απώλειες 2% μετά την αναφορά για συμφωνία στο Ουκρανικό

Σημαντική πτώση καταγράφει η τιμή του πετρελαίου την Τρίτη μετά την αναφορά του ABC News ότι η Ουκρανία συμφώνησε για την ειρηνευτική πρόταση που διαπραγματεύτηκε η κυβέρνηση Τραμπ.

Σημαντική πτώση καταγράφει η τιμή του πετρελαίου την Τρίτη μετά την αναφορά του ABC News ότι η Ουκρανία συμφώνησε για την ειρηνευτική πρόταση που διαπραγματεύτηκε η κυβέρνηση Τραμπ, με ορισμένες μικρές λεπτομέρειες να παραμένουν ακόμη προς διευθέτηση. «Οι Ουκρανοί ενέκριναν την ειρηνευτική συμφωνία. Υπάρχουν κάποιες μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν, αλλά συμφώνησαν στο σχέδιο Τραμπ» υπογράμμισε χαρακτηριστικά Αμερικανός αξιωματούχος.

Συγκεκριμένα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχωρούν σχεδόν 1,8% με το βαρέλι να υποχωρεί κάτω από τα 62 δολάρια, ενώ τα futures του WTI πέφτουν 2% στα 57,73 δολάρια το βαρέλι.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι έσπευσε να διαψεύσει την επικύρωση της συμφωνίας, δηλώνοντας ότι οι συνομιλίες για ένα ειρηνευτικό σχέδιο συνεχίζονται με τις ΗΠΑ.

Η νέα εξέλιξη καταφθάνει μετά από ένα διπλωματικό πυρετό που βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες σε μια προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας, μετά και τις συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων στην Γενεύη επάνω στο αρχικό σχέδιο που κατέθεσε ο πρόεδρος Τραμπ στα τέλη της περασμένης εβδομάδας. Εν τω μεταξύ, αντιπροσωπείες ΗΠΑ και Ρωσίας βρίσκονται στο Άμπου Ντάμπι για συναντήσεις, καθώς ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πρόοδο στην πρότασή του την ώρα που Μόσχα και Ουκρανία πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο τερματισμός του πολέμου θα είχε σημαντικές επιπτώσεις στην αγορά πετρελαίου. Η Ρωσία είναι ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς στον κόσμο και οι ροές της υπόκεινται σε αυστηρές κυρώσεις από τις ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, δεν είναι ακόμη βέβαιο ότι η Ρωσία θα αποδεχθεί ένα αναθεωρημένο σχέδιο που μειώνει αρκετά σημεία από την αρχική πρόταση, όπως επιθυμούν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.

Ένα μπαράζ ουκρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ρωσικά διυλιστήρια έχει επίσης παρεμποδίσει τις ροές διυλισμένων καυσίμων, εκτινάσσοντας τις τιμές τις τελευταίες εβδομάδες. Η Μόσχα και το Κίεβο αντάλλαξαν επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, με την Ουκρανία να στοχεύει ένα βασικό διυλιστήριο πετρελαίου και ένα σημαντικό λιμάνι εξαγωγών.

Οποιαδήποτε αύξηση των όγκων ρωσικού πετρελαίου θα αύξανε μόνο την υπερπροσφορά σε μια αγορά που, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, οδεύει προς ρεκόρ ετήσιου πλεονάσματος το επόμενο έτος. Οι παραγωγοί, τόσο εντός όσο και εκτός του Οργανισμού Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών και των συμμάχων του, έχουν αυξήσει την παραγωγή τους τελευταίους μήνες, ενισχύοντας την προσφορά με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι αυξάνεται η ζήτηση. Οι τιμές του πετρελαίου μειώνονται φέτος και οδεύουν προς μια τέταρτη μηνιαία πτώση.