Στο ΣτΕ προσέφυγαν δυο Πανεπιστημιακοί καθηγητές κατά των ιδιωτικών Πανεπιστημίων

Oι δύο καθηγητές στρέφονται κατά της πιστοποίησης των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ), υποστηρίζοντας είναι άκυρες.

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν ο καθηγητής του Διοικητικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ Παναγιώτης Λαζαράτος και ο καθηγητής Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Κωνσταντίνος Πάντος και στρέφονται κατά πράξεων της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) με τις οποίες πιστοποιήθηκαν όλα τα προγράμματα σπουδών των Πανεπιστημίων «CITY-Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York», «UNIC ATHENS» και «The University of Keele, Greece».

Ειδικότερα, οι δύο καθηγητές στρέφονται κατά της πιστοποίησης των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ), υποστηρίζοντας είναι άκυρες, γιατί βασίζονται σε άκυρη άδεια των Πανεπιστημίων, «δεδομένου ότι κανένα από τα προγράμματά τους δεν έχει αναγνωρισθεί επισήμως από τις ακαδημαϊκές αρχές του μητρικού ιδρύματος κατά παράβαση των άρθρων 132, 137, 138, 139, 140 και ιδίως 145 του νόμου 5094/2024».

Ακόμα, αναφέρουν οι δύο καθηγητές ότι για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης, αλλά και λειτουργίας των παραρτημάτων Πανεπιστημίων, απαιτείται αυτά, κατά την υποβολή της αιτήσεώς τους, να έχουν προσκομίσει τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών, τα οποία θα πρέπει προηγουμένως να έχουν αναγνωρισθεί από το μητρικό ίδρυμα και από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης του εκάστοτε κράτους μέλους. Ακόμη, αναφέρουν ότι τίθεται ζήτημα της παραβιάσεως διατάξεων του ενωσιακού δικαίου και πρέπει το ΣτΕ να υποβάλλει προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΕ.

Τέλος, ζητούν από το ΣτΕ οι σημερινές αιτήσεις ακύρωσης που κατατέθηκαν να συσχετιστούν με τις προηγούμενες αιτήσεις ακύρωσης που έχει καταθέσει στα μέσα του δεύτερου δεκαήμερου του περασμένου Οκτωβρίου ο κ. Λαζαράτος στο ΣτΕ και ζητούσε την ανάκληση τριών αδειών εγκατάστασης ιδιωτικών Πανεπιστήμων. Οι προσφυγές αυτές πρόκειται να συζητηθούν στην 7μελη σύνθεση του Γ΄ Τμήματος στις 6 Φεβρουαρίου 2026.

