Υπ. Οικογένειας: Συνεργασία με Uber Ελλάδος για ασφαλή μετακίνηση γυναικών - θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και η Uber Ελλάς υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για την υλοποίηση ενός πιλοτικού προγράμματος ασφαλούς μετακίνησης γυναικών- θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας που φιλοξενούνται σε δομές προστασίας στην Αττική.

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και η Uber Ελλάς υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για την υλοποίηση ενός πιλοτικού προγράμματος ασφαλούς μετακίνησης γυναικών- θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας που φιλοξενούνται σε δομές προστασίας στην Αττική.

Το πρόγραμμα, διάρκειας ενός έτους, αξιοποιεί την τεχνολογική πλατφόρμα της Uber προκειμένου να εξασφαλίσει αξιοπρεπή, έγκαιρη και ασφαλή μετακίνηση στις γυναίκες που διαμένουν σε ξενώνες και χρειάζεται να μεταβούν σε υπηρεσίες υγείας, ψυχοκοινωνικής στήριξης ή νομικής υποστήριξης.

Οι μετακινήσεις θα προγραμματίζονται αποκλειστικά μέσω της Γραμμής SOS 15900, με απόλυτη εχεμύθεια και χωρίς ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων με την Uber, σε συνεργασία με επιλεγμένους ξενώνες και συμβουλευτικά κέντρα του Δικτύου του Υπουργείου.

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συμβάλλει ενεργά στον σχεδιασμό και την εποπτεία του προγράμματος, διασφαλίζοντας τη συνοχή του με τις εθνικές πολιτικές πρόληψης και προστασίας των θυμάτων έμφυλης βίας.

Όπως δήλωσε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη: «Στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σταθερό μέλημά μας είναι να διευρύνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας για την προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, αξιοποιώντας κάθε εργαλείο και καινοτόμες συνεργασίες με φορείς, που συμμερίζονται το ίδιο όραμα. Η καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας είναι χρέος όλων μας. Μόνο με την εγρήγορση όλων των δυνάμεων της κοινωνίας, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι καμία γυναίκα δεν θα μένει μόνη απέναντι στη βία».

Η Γενική Διευθύντρια της Uber Ελλάς, Σαρίτα Βαρούχ, ανέφερε: «Στην Uber θέτουμε την ασφάλεια στο επίκεντρο της λειτουργίας μας και δεσμευόμαστε να συμβάλλουμε θετικά στις κοινότητες όπου δραστηριοποιούμαστε. Η συνεργασία μας με το Υπουργείο αποτελεί μια ουσιαστική πρωτοβουλία, μέσα από την οποία η τεχνολογία μας μπορεί να προσφέρει αξιοπρεπείς, αξιόπιστες και κυρίως, ασφαλείς μετακινήσεις για γυναίκες που έχουν επιβιώσει από ενδοοικογενειακή βία. Είμαστε περήφανοι που συμμετέχουμε σε αυτό το τόσο σημαντικό πρόγραμμα, συμβάλλοντας ώστε κάθε γυναίκα στην Αττική να μπορεί να έχει πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υποστήριξης με σιγουριά και ψυχική ηρεμία».

Το πιλοτικό πρόγραμμα της Uber με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας εντάσσεται σε μια σειρά κοινών δράσεων που έχουν ως στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την προστασία των θυμάτων βίας και την προώθηση της ισότητας των φύλων, με τη συνδρομή της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.