Ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης του εμβληματικού «Μαρακανά» με στόχο τη μείωση του χρέους της, ανακοίνωσε η πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία, ευελπιστώντας να βάλει στα ταμεία της ως και 320 εκατ. ευρώ από την εκποίηση του ποδοσφαιρικού σταδίου που φιλοξένησε χιλιάδες αναμετρήσεις, μεταξύ των οποίων και δύο τελικούς Μουντιάλ.

Αν και στην αρχική λίστα της Επιτροπή Συντάγματος και Δικαιοσύνης της Νομοθετικής Συνέλευσης του Ρίο (ALERJ) δεν περιλαμβανόταν ο «ναός» του βραζιλιάνικου και παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ωστόσο μία τροποποίηση άνοιξε τους ασκούς του Αιόλου, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των Βραζιλιάνων βλέπουν στο Μαρακανά την ιστορική έδρα της Εθνικής ομάδας της χώρας, αντιδρώντας σθεναρά ακόμα και στη σκέψη για πώληση του εμβληματικού σταδίου σε ιδιώτες.

Η δυσχερής οικονομική θέση στην οποία έχει περιέλθει η μεγαλύτερη Πολιτεία της Βραζιλίας, οδήγησε τους υπεύθυνους στην κατάρτιση μίας λίστας με δεκάδες ακίνητα, τα οποία θα μπορούσαν να βγουν στο σφυρί, με στόχο σημαντικά έσοδα που θα μείωναν τα χρέη του Ρίο ντε Τζανέιρο. Το Μαρακανά εγκαινιάστηκε το 1950 για να φιλοξενήσει την τέταρτη διοργάνωση του Μουντιάλ.

Υπολογίζεται ότι 173.850 άνθρωποι παρακολούθησαν τον τελικό Βραζιλίας – Ουρουγουάης, όπου η «Σελεσάο» ηττήθηκε με 2-1. Σήμερα έχει επίσημη χωρητικότητα 78.838 θέσεων και ανακαινίστηκε τελευταία φορά το 2013 ενώ σε αυτό το στάδιο καταγράφηκε η μεγαλύτερη προσέλευση σε ποδοσφαιρικό αγώνα (173.850 θεατές στον τελικό του 1950). Σημειώνεται πως στο Μαρακανά αγωνίζονται αυτή τη στιγμή δύο μεγάλοι σύλλογοι του Ρίο και άσπονδοι εχθροί: η Φλαμένγκο και η Φλουμινένσε.

Ο πρόεδρος της ALERJ, Ροντρίγκο Αμορίμ, εξήγησε ότι η Πολιτεία χρειάζεται να μειώσει τα κόστη συντήρησης των ακινήτων της, λέγοντας πως «η κυβέρνηση δαπανά περίπου 160.000 ευρώ ανά αγώνα για τη συντήρηση του Μαρακανά». Εκτίμησε επίσης ότι η πώληση του σταδίου και του γειτονικού συγκροτήματος «Aldeia Maracanã» θα μπορούσε να αποφέρει πάνω από 320 εκατ. ευρώ.

Το ποσό θα αντιστάθμιζε μέρος των 1,89 δισ. ευρώ που η Πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο οφείλει στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τα οποία πρέπει να εξοφληθούν πριν από το 2026 στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος αναδιάρθρωσης. Τόνισε ωστόσο ότι ο κύριος στόχος δεν είναι μόνο τα έσοδα, αλλά και η αποφυγή μελλοντικών δαπανών λόγω εγκατάλειψης των εγκαταστάσεων και η αξιοποίησή τους με πιο παραγωγικό τρόπο. Το σχέδιο θα τεθεί σε ψηφοφορία τις επόμενες εβδομάδες.

Δεν είναι η πρώτη φορά που τίθεται ζήτημα ιδιοκτησίας του «Μαρακανά». Το 2011, ο μεγιστάνας Αϊκ Μπατίστα προσπάθησε να το αγοράσει, πριν από τη διεξαγωγή του τελικού του Μουντιάλ 2014 και των Ολυμπιακών Αγώνων του 2016. Αν και η πρόταση δεν προχώρησε, η συζήτηση για το αν πρέπει να περάσει σε ιδιωτικά χέρια συνεχίζεται εδώ και χρόνια, διχάζοντας την κοινή γνώμη.

Σε κάθε περίπτωση, η πώληση δεν θα είναι εύκολη, καθώς το στάδιο αποτελεί μέρος μιας παραχώρησης που ισχύει μέχρι το 2044 και ανήκει στη Φλαμένγκο και στη Φλουμινένσε, οι ηγέτες των οποίων έχουν ήδη δηλώσει ότι η σύμβαση θα τηρηθεί μέχρι το τέλος. Εκτός από ποδοσφαιρικούς αγώνες, το εμβληματικό στάδιο έχει φιλοξενήσει πολλές σημαντικές διοργανώσεις.

Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκε για τις τελετές έναρξης και λήξης των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2016, ενώ αποτέλεσε το κεντρικό στάδιο των Παναμερικανικών Αγώνων του 2007. Ακόμα, έχει φιλοξενήσει και συναυλίες-ορόσημα, με ονόματα όπως ο Φρανκ Σινάτρα, οι Rolling Stones και ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ. Ωστόσο, το εμβληματικό γήπεδο μπορεί να αποκτήσει σύντομα νέους ιδιοκτήτες, εφόσον η Πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο βρει κατάλληλο αγοραστή.