Δήμας: Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε περίοδο έντονης και ταχείας ανάπλασης

Τις επενδύσεις που αλλάζουν τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, παρουσίασε, σήμερα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας στο 2ο Thessaloniki Investment Forum.

Τις επενδύσεις που αλλάζουν τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, παρουσίασε, σήμερα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας στο 2ο Thessaloniki Investment Forum.

Ο κ. Δήμας τόνισε ότι «η Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε μια περίοδο έντονης και ταχείας ανάπλασης, καθώς πραγματοποιούνται εμβληματικά έργα, όπως η Υπερυψωμένη Λεωφόρος Ταχείας Κυκλοφορίας και η επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά, τα οποία θα αναμορφώσουν ουσιαστικά το τοπίο των μεταφορών στη Θεσσαλονίκη, συμβάλλοντας στην περαιτέρω βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών επανέλαβε ότι εντός του πρώτου τριμήνου του 2026 προβλέπεται να ολοκληρωθεί η επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά, η οποία θα περιλαμβάνει πέντε επιπλέον νέους σταθμούς: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα.

«Ήδη, η λειτουργία του Μετρό έχει ως αποτέλεσμα να περιοριστεί έως και 15% η κυκλοφορία των ΙΧ στην πόλη και με την επέκταση προς Καλαμαριά, το ποσοστό αυτό αναμένεται να αυξηθεί», δήλωσε ο κ. Δήμας.

Σχετικά με την κατασκευή της Υπερυψωμένης Λεωφόρου Ταχείας Κυκλοφορίας, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών είπε πως η πρόοδος του έργου βρίσκεται στο 36% και ο ρυθμός κατασκευής προβλέπεται να αυξηθεί με το δεύτερο καλούπι, ενώ με βάση το χρονοδιάγραμμα το έργο θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2027.

Στον Ε65 η πρόοδος κατασκευής στο βόρειο τμήμα ξεπερνά το 85% με στόχο η σύνδεση από τον Α/Κ Καλαμπάκας μέχρι την Εγνατία Οδό, δυτικά των Γρεβενών, να τελειώσει το πρώτο εξάμηνο του 2026.

«Η ολοκλήρωση του Ε65 θα διαμορφώσει νέες αναπτυξιακές προοπτικές για την ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας», επεσήμανε ο κ. Δήμας, τονίζοντας ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ολοκληρώνει, προσεχώς, το δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων της ηπειρωτικής Ελλάδας και με την παράδοση του τελευταίου τμήματος του αυτοκινητόδρομου Πάτρας – Πύργος στις 4 Δεκεμβρίου.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών στάθηκε στον γεωπολιτικό ρόλο της Βόρειας Ελλάδας, επισημαίνοντας ότι μία ακόμη σπουδαία επένδυση για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ασφάλειας στην περιοχή, αποτελεί και η ένταξη των οδικών και σιδηροδρομικών έργων που εντάσσονται στον Ευρωπαϊκό Διάδρομο Μεταφορών «Βαλτικής – Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου» (BBA Corridor).

Στο πλαίσιο της τριμερούς με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αναμένεται να υπογραφεί εντός του Δεκεμβρίου Μνημόνιο Συνεργασίας, στο οποίο θα περιληφθούν οδικά και σιδηροδρομικά έργα, με στόχο τη σύνδεση με τους εμπορικούς λιμένες είπε ο κ. Δήμας, ο οποίος μίλησε επίσης για την επέκταση του προβλήτα 6 στο λιμάνι και τον Δυτικό Προαστιακό της Θεσσαλονίκης, που θα προσδώσουν νέες δυνατότητες στην εφοδιαστική αλυσίδα, στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Αναφέρθηκε ακόμη, στο Πρόγραμμα Ανακαίνισης Σχολικών Κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου», μέσω του οποίου ανακαινίσθηκαν 80 Σχολεία στην Κεντρική Μακεδονία, εκ των οποίων τα 45 είναι στον Δήμο Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα υλοποιείται το μεγάλο έργο της κατασκευής 17 νέων σχολικών εγκαταστάσεων μέσω ΣΔΙΤ.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Δήμας τόνισε ότι η Θεσσαλονίκη και συνολικά η Βόρεια Ελλάδα βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο ενός μεγάλου μετασχηματισμού, ώστε να έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο που τους αξίζει.