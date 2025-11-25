Ευρωπαϊκό Εξάμηνο: Οι 6+1 «εντολές» της Κομισιόν στα κράτη - μέλη της Ευρωζώνης

Προσοχή δίδεται στις δράσεις για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της οικονομικής ασφάλειας, διατηρώντας παράλληλα τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών.

Συντονισμένη δράση για την ενίσχυση της παραγωγικότητας, της καινοτομίας και των επενδύσεων ζητά η Κομισιόν μέσα από το φθινοπωρινό πακέτο για το ευρωπαϊκό εξάμηνο του 2026. Προσοχή δίδεται στις δράσεις για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της οικονομικής ασφάλειας, διατηρώντας παράλληλα τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών.

Πιο συγκεκριμένα, το πακέτο εγγράφων της Κομισιόν περιλαμβάνει μια σειρά από συστάσεις για τα κράτη - μέλη της Ευρωζώνης:

Να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των δημοσιονομικών τους ακολουθώντας τους κανόνες για τις κρατικές δαπάνες που προτείνει το Συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένης -όπου επιτρέπεται- της ευελιξίας για αμυντικές δαπάνες. Αυτό θα οδηγήσει σε μια συνολική ουδέτερη δημοσιονομική στάση το 2026 για την ζώνη του ευρώ. Συνιστάται επίσης στα κράτη μέλη να επαναπροσδιορίσουν τις προτεραιότητες των προϋπολογισμών τους για να καλύψουν τις απαραίτητες δαπάνες για στρατηγικές επενδύσεις. Να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις στην αμυντική βιομηχανία και να προωθήσουν τις οι κοινές προμήθειες. Να ολοκληρώσουν την εφαρμογή των Σχεδίων Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έως τις 31 Αυγούστου 2026, διασφαλίζοντας την πλήρη απορρόφηση των κονδυλίων της ΕΕ. Στήριξη των αγορών εργασίας μέσω της ενίσχυσης των δεξιοτήτων, της βελτίωσης των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων, της αύξησης της συμμετοχής, της υποστήριξης της ποιότητας των θέσεων εργασίας και της αντιμετώπισης της φτώχειας και της προσιτής τιμής της στέγασης, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η αύξηση των μισθών παραμένει ευθυγραμμισμένη με την παραγωγικότητα. Προώθηση των επενδύσεων στην καινοτομία και σε στρατηγικούς τομείς, καθώς και ενίσχυση της λειτουργίας της Ενιαίας Αγοράς μέσω της απλούστευσης των κανονιστικών ρυθμίσεων και της άρσης των εμποδίων, προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα Λήψη μέτρων για την ανάπτυξη μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων για την κινητοποίηση κεφαλαίων, την προώθηση της δημιουργίας ενός ψηφιακού ευρώ, την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του νομίσματος και την παρακολούθηση των κινδύνων μακροοικονομικής σταθερότητας.

Παράλληλα, για πρώτη φορά, η Κομισιόν πρότεινε σύσταση ενός Συμβουλίου για το ανθρώπινο δυναμικό. Η νέα σύσταση απευθύνεται και στα 27 κράτη μέλη και ζητά επείγουσες δράσεις για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προκλήσεων που σχετίζονται με το ανθρώπινο «κεφάλαιο» και οι οποίες μπορούν να βλάψουν την ανταγωνιστικότητα, όπως υπογραμμίζεται.

Επομένως, τα κράτη μέλη καλούνται να δώσουν προτεραιότητα στην εκπαίδευση και τις δεξιότητες που απαιτούνται σε στρατηγικούς τομείς για την οικονομία της ΕΕ, από την κυκλική οικονομία και την απαλλαγή της βιομηχανίας από τον άνθρακα, την υγεία και τη βιοτεχνολογία, τη γεωργία και τη βιοοικονομία, έως την αμυντική βιομηχανία και το διάστημα.

Ταυτόχρονα, η Κομισιόν ζητά ισχυρότερα προγράμματα επιστήμης, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών με αντιστροφή της αρνητικής τάσης στις βασικές δεξιότητες, συνθήκη που κρίνεται απαραίτητη για την ανάπτυξη ενός μελλοντικού εργατικού δυναμικού με ισχυρές βάσεις για να εργαστεί και να εκπαιδευτεί σε νέες τεχνολογίες και ανταγωνιστικούς κλάδους. «Οι επενδύσεις αποτελούν κοινή ευθύνη τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τις δημόσιες αρχές» τονίζεται.

Επίσης, ζητείται η κινητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών πόρων για επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα, προς όφελος της κοινωνίας και των επιχειρήσεων. Τέλος, πρέπει να δοθεί σημασία στην καλή ποιότητα και εγκυρότητα των δεδομένων και αναλύσεων που συμβαδίζουν με την εξέλιξη της οικονομίας και είναι σε θέση να προβλέπουν τα αναδυόμενα επαγγέλματα του μέλλοντος, ώστε οι πολιτικές που θα εφαρμοστούν να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες του σήμερα και του αύριο και όχι στις ανάγκες του χθες.

Η Ρόξανα Μίντζατου, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους Ανθρώπους, τις Δεξιότητες και την Ετοιμότητα στην εισαγωγική της τοποθέτηση εστίασε στις επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό αλλά και την ανάγκη εκπαίδευσης στις σύγχρονες τεχνολογίες με αιχμή του δόρατος την ΑΙ, την βιοτεχνολγία, την άμυνα και την παιδεία.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών Βάλντις Ντομπρόβσκις ανέδειξε την ανάγκη για πιο ανταγωνιστική Ευρώπη με ανάπτυξη και βιώσιμη ανάπτυξη, με αξιοποίηση των δυνατοτήτων ώστε να ξεκλειδώσει όλο το δυναμικό της Γηραιάς Ηπείρου που θα διασφαλίσει μακροπρόθεσμη ευημερία για πολίτες και επιχειρήσεις στα κράτη - μέλη, με επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία. Τόνισε πως πρέπει να βελτιωθεί η εφαρμογή και η ποιότητα των δημόσιων δαπανών.

Τα κράτη μέλη με υψηλό έλλειμμα πρέπει θέλουν υπό έλεγχο την κατάσταση αλλιώς θα ισχύσουν τα προβλεπόμενα βήματα. Η Φινλανδία «ξέφυγε» και θα ανοίξει η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος ενώ αν η Γερμανία προβλέπεται να ξεπεράσει το 3% κυρίως λόγω της δραματικής αύξησης των αμυντικών δαπανών, εάν δεν «κλειδώσει» δεν θα ληφθεί προληπτική δράση.