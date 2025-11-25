ΧΑ: Σε υψηλό 6 εβδομάδων ο Γενικός Δείκτης - Ανοδικό «ξέσπασμα» για Metlen

Πέντε διαδοχικά ανοδικά κλεισίματα, για πρώτη φορά από τα μέσα Σεπτεμβρίου, συμπλήρωσε ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ, που βρέθηκε σε υψηλό έξι εβδομάδων.

Πέντε διαδοχικά ανοδικά κλεισίματα, για πρώτη φορά από τα μέσα Σεπτεμβρίου, συμπλήρωσε την Τρίτη ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ, σε μια συνεδρίαση όπου η αγορά στο πρώτο… ημίχρονο κινήθηκε επιφυλακτικά και με εναλλαγές προσήμου, ενώ μετά τις 14:00 διεύρυνε σταδιακά τα κέρδη της έως ότου έφτασε μια «ανάσα» από τις 2.100 μονάδες.

Τρια βασικά στοιχεία διαμόρφωσαν τη σημερινή εικόνα. Αρχικά, το rebalancing του MSCI. Η αναδιάταξη δυνάμεων στους τίτλους που επηρεάστηκαν, άμεσα ή έμμεσα, αποτυπώθηκε ήδη από σήμερα. Ενδεικτικό το ανοδικό «ξέσπασμα» της Metlen που έφτασε να ενισχύεται έως πάνω από 6%.

Επιπλέον, κινήσεις ξένων διαχειριστών που κλείνουν βιβλία στο τέλος του μήνα. Με δεδομένο ότι οι αμερικανικές αγορές λόγω της Ημέρας των Ευχαριστιών θα παραμείνουν κλειστές την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή θα κλείσουν νωρίτερα λόγω ημιαργίας, στην πλειονότητά τους οι όποιες κινήσεις θα πραγματοποιηθούν πριν την αργία της Πέμπτης.

Και, τέλος, το γεγονός ότι ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία μοιάζει να είναι πιο κοντά από ποτέ, στοιχείο που έχει επηρεάσει τις τελευταίες ημέρες τις ευρωπαϊκές μετοχές του αμυντικού κλάδου αλλά ταυτόχρονα διαμορφώνει νέες προοπτικές για μια σειρά άλλων, μεταξύ των οποίων και ελληνικές.

Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι θετικές για την ελληνική αγορά εκθέσεις από ξένους οίκους, όπως της Morgan Stanley που χαρακτηρίζει την Ελλάδα «αγαπημένο» overweight και της UBS που «βλέπει» ισχυρά περιθώρια ανόδου για τις ελληνικές τραπεζικές μετοχές.

Την Τρίτη ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,05% στις 2.087,20 μονάδες, που αποτελεί την υψηλότερη τιμή κλεισίματος από τις 10 Οκτωβρίου.

Ενισχυμένος και ο τραπεζικός δείκτης που, με μοναδικό τίτλο σε αρνητικό έδαφος την Optima, έκλεισε με άνοδο 0,43% στις 2.319,77 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό 76 μετοχές έκλεισαν με κέρδη, έναντι 40 που υποχώρησαν και 35 που διατηρήθηκαν αμετάβλητες.

Ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε σε 224,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €47,65 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Αναλυτικά από τη σύνθεση του FTSE Large Cap, η Metlen έκλεισε με άνοδο 5,255 στα 44,50 ευρώ, η Aegean ακολούθησε ενισχυμένη 3,60% στα 14,40 ευρώ, ενώ ξεχώρισαν και οι ΔΕΗ και Coca-Cola HBC με κέρδη 2,94% και 2,915 αντίστοιχα.

Στα 3,25 ευρώ το κλείσιμο της ElvalHalcor με άνοδο 1,72%, πάνω από 1% ενισχύθηκαν και οι μετοχές των Τιτάν (+1,24%), Σαράντης (+1,14%) και ΕΤΕ (+1,11%), ενώ με αξιόλογα κέρδη ακολούθησε ο ΟΠΑΠ (+0,98%) στα 17,45 ευρώ, που ανακοίνωσε αποτελέσματα μετά το κλείσιμο, και ο ΟΤΕ (+0,75%) στα 17,40 ευρώ.

Σε θετικό έδαφος ολοκλήρωσαν, μεταξύ άλλων, και οι μετοχές των Aktor (+0,65% στα €9,36), Alpha Bank (+0,56% στα €3,60), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,33% στα €24,30), Τρ. Πειραιώς (+0,11% στα €7,02) και Eurobank (+0,06% στα €3,40).

Στον αντίποδα, η Viohalco υποχώρησε 2,88% στα 10,10 ευρώ, η Cenergy 2,08 στα 15,08 ευρώ, ενώ μικρότερες απώλειες κατέγραψαν οι Lamda Development (-0,98%), Optima (-0,89%), Helleniq Energy (-0,89%), Motor Oil (-0,70%) και Jumbo (-0,07%).