Ισπανία: Τα φλαμίνγκο ξεχειμωνιάζουν στους ανδαλουσιανούς υγρότοπους

Το συναρπαστικό θέαμα των φοινικόπτερων που διαχειμάζουν στους υγρότοπους του Εθνικού Πάρκου Ντονιάνα (Doñana) αποτυπώθηκε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε από τον φυσιολάτρη φωτογράφο Κάρλος Ρομέρο.

Το συναρπαστικό θέαμα των φοινικόπτερων που διαχειμάζουν στους υγρότοπους του Εθνικού Πάρκου Ντονιάνα (Doñana) αποτυπώθηκε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε από τον φυσιολάτρη φωτογράφο Κάρλος Ρομέρο.

Το πάρκο, που έχει χαρακτηριστεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, είναι ένα φυσικό καταφύγιο στην Ανδαλουσία της νότιας Ισπανίας και αποτελεί βασικό βιότοπο για πολλά μεταναστευτικά πουλιά, καθώς και για ποικιλία απειλούμενων ειδών, όπως ο ιβηρικός λύγκας.

Το καλοκαίρι, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για τα συνεχιζόμενα προβλήματα στο φυσικό καταφύγιο και τη σταθερή μείωση των πληθυσμών των υδρόβιων πτηνών που ξεχειμωνιάζουν στην περιοχή.

Σύμφωνα με την περιβαλλοντική οργάνωση BirdLife, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα είναι η υπερεκμετάλλευση των υπόγειων υδάτων, καθώς και η έλλειψη προόδου στην υδρολογική αποκατάσταση.

Πηγή: EVN Social Newswire