Στάρμερ: Ο δρόμος για λήξη του πολέμου στην Ουκρανία είναι ακόμα «μακρύς και «δύσκολος»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα ότι ο δρόμος προς την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία είναι «ακόμα μακρύς» και «δύσκολος», λίγες ώρες πριν από μια τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων», της ομάδας χωρών συμμάχων του Κιέβου.

«(...) υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος μπροστά μας και ο δρόμος μπροστά μας θα είναι δύσκολος, αλλά είμαστε πιο αποφασισμένοι παρά από ποτέ να υποστηρίξουμε αυτόν τον σκοπό και να προωθήσουμε αυτή τη διαδικασία», δήλωσε ο Στάρμερ μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού ανέφερε πως το Λονδίνο εξακολουθεί να καταρτίζει σχέδια για μια πολυεθνική δύναμη στην Ουκρανία μετά την επίτευξη μιας συμφωνίας εκεχειρίας.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα ο Βρετανός πρωθυπουργός και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συζήτησαν «τη σημασία της συνεχιζόμενης εργασίας των εταίρων του συνασπισμού (σ.σ. των προθύμων) για την προετοιμασία της ανάπτυξης της πολυεθνικής δύναμης μετά την παύση των εχθροπραξιών», τόνισε ο εκπρόσωπος.

Σε ερώτηση που δέχθηκε αν το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να είναι πρόθυμο να αναπτύξει χερσαίες δυνάμεις στην Ουκρανία μετά από το όποιο τέλος των εχθροπραξιών εκεί, ο εκπρόσωπος απάντησε: «Η δέσμευση αυτή παραμένει». Η Ρωσία απορρίπτει οποιαδήποτε πιθανή ξένη στρατιωτική ανάπτυξη στην Ουκρανία, χαρακτηρίζοντάς την «απαράδεκτη».

Τηλεφωνική συνομιλία Μερτς με Ζελένσκι

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είχε νωρίτερα σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους.

«Μετά τις συνομιλίες της Κυριακής στη Γενεύη, ο καγκελάριος και ο Ουκρανός πρόεδρος συζήτησαν την κατάσταση των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία», ανέφερε ο κ. Κορνέλιους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ