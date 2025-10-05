Ειδήσεις

Γαλλία: Ο Ρολάν Λεσκίρ θα αναλάβει το υπουργείο Οικονομικών

Γαλλία: Ο Ρολάν Λεσκίρ θα αναλάβει το υπουργείο Οικονομικών
Σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι BFM TV, ο πρώην υπουργός Οικονομικών Μπρουνό Λεμέρ θα είναι ο νέος υπ. Άμυνας.

Ο Ρολάν Λεσκίρ, πρώην αναπληρωτής υπουργός Βιομηχανίας της Γαλλίας και στενός σύμμαχος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν θα αναλάβει το υπουργείο Οικονομικών στη νέα κυβέρνηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί, μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι BFM TV.

Νέος υπουργός Άμυνας θα είναι ο πρώην υπουργός Οικονομικών Μπρουνό Λεμέρ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το Μέγαρο των Ηλυσίων αναμένεται ότι θα ανακοινώσει τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης σύντομα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

tags:
Γαλλία

