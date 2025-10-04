Ειδήσεις | Διεθνή

Τραμπ σε Χαμάς: Δεν θα ανεχθώ καθυστερήσεις στην εφαρμογή του σχεδίου για τη Γάζα

Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ας το κάνουμε, γρήγορα, ανέφερε σε μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε σήμερα την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς ότι «δεν θα ανεχτεί καμία καθυστέρηση» στην εφαρμογή του σχεδίου του για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας και την κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ.

«Δεν θα ανεχθώ καθυστερήσεις, που πολλοί πιστεύουν ότι θα συμβούν, ή οποιοδήποτε αποτέλεσμα με το οποίο η Γάζα θα συνιστά ξανά απειλή για το Ισραήλ. Ας το κάνουμε, γρήγορα» ανέφερε σε μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή του που το Ισραήλ «σταμάτησε προσωρινά τους βομβαρδισμούς ώστε να δώσει μια ευκαιρία να υλοποιηθεί η απελευθέρωση των ομήρων και η ειρηνευτική συμφωνία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία @AP

