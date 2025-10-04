Όλοι εσπευσμένα στο Κάιρο για επίτευξη ειρήνης στη Γάζα

Ο Ειδικός Απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, Ισραηλινοί, Άραβες και Χαμάς συγκεντρώνονται για μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ειδικός Απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, ταξίδευε προς την Αίγυπτο και συγκεκριμένα στο Κάιρο, μαζί με Ισραηλινούς και Άραβες διαπραγματευτές για συνομιλίες σχετικά με τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης το Σάββατο.

Διαπραγματευτές της Χαμάς αναμένεται επίσης να φτάσουν στο Κάιρο το βράδυ του Σαββάτου, ενώ οι διαπραγματεύσεις πρόκειται να ξεκινήσουν την Κυριακή, σύμφωνα με το σαουδαραβικό μέσο Al Arabiya.

Αξιωματούχοι πιστεύουν ότι υπάρχει περιορισμένος χρόνος για την επίτευξη συμφωνίας, γι’ αυτό και η βιασύνη για την έναρξη των διαπραγματεύσεων. «Οδεύουμε προς μια δραματική εβδομάδα», δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος στο ισραηλινό μέσο N12.

Η συμφωνία, όπως αρχικά διατυπώθηκε από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προβλέπει την απελευθέρωση όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών, εντός 72 ωρών από την επίτευξη της συμφωνίας.

Χαμάς, ΗΠΑ και Ισραήλ κατευθύνονται σε συνομιλίες για συμφωνία ανταλλαγής ομήρων

Ωστόσο, σύμφωνα με το N12, το Ισραήλ κατανοεί ότι το χρονοδιάγραμμα για την απελευθέρωση των ομήρων ενδέχεται να παραταθεί, ανάλογα με την κατάσταση στο έδαφος της Γάζας.

Ένας αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο AFP ότι η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει έναν «ενδοπαλαιστινιακό διάλογο για την παλαιστινιακή ενότητα και το μέλλον της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της διοίκησης της Λωρίδας της Γάζας».

«Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε αμέσως τις διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση όλων των ζητημάτων», πρόσθεσε ο ανώνυμος αξιωματούχος της Χαμάς.

Το Al Sharq μετέδωσε ότι το Ισραήλ αναμένεται να ανταλλάξει 250 ισοβίτες και περισσότερους από 1.700 κρατούμενους που συνελήφθησαν μετά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το N12, οι ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας έχουν ήδη ξεκινήσει τη σύνταξη λίστας με τους κρατούμενους που θα μπορούσαν να απελευθερωθούν στο πλαίσιο των επιταχυνόμενων διαπραγματεύσεων. Και οι δύο πλευρές προετοιμάζουν επίσης χάρτες αποχώρησης.

Η ισραηλινή αντιπροσωπεία φέρεται να προσπαθεί να επιταχύνει τις συνομιλίες για τους ομήρους, επιδιώκοντας να αναβάλει τις συζητήσεις σχετικά με:

την αποχώρηση των Ισραηλινών Δυνάμεων Άμυνας (IDF) από τη Γάζα,

την αποχώρηση των Ισραηλινών Δυνάμεων Άμυνας (IDF) από τη Γάζα, τον ορισμό της πλήρους κατάπαυσης του πυρός,

και τα ονόματα των κρατουμένων που πρόκειται να απελευθερωθούν.



Αυτό ακολουθεί τη δήλωση του παλαιστίνιου-αμερικανού διαπραγματευτή Μπισάρα Μπαχμπάχ στο Walla, ότι πιστεύει πως η συμφωνία Τραμπ για τη Γάζα «θα μπορούσε πράγματι να σηματοδοτήσει το τέλος του πολέμου και την απελευθέρωση όλων των ομήρων».

«Πιστεύω πραγματικά ότι συμβαίνουν καλά πράγματα αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε.

«Μπορώ να δω μπροστά στα μάτια μου το τέλος του πολέμου και την απελευθέρωση όλων των ομήρων», δήλωσε.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι θα στραφεί σε αμυντικές επιχειρήσεις, μετά από έκκληση του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στη Γάζα, ώστε να καταστεί δυνατή η επιστροφή των ομήρων.

«Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς στη Γάζα, ώστε να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε τους ομήρους με ασφάλεια και ταχύτητα! Αυτή τη στιγμή, είναι υπερβολικά επικίνδυνο για κάτι τέτοιο. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες για να διευθετηθούν οι λεπτομέρειες. Δεν πρόκειται μόνο για τη Γάζα, αλλά για την πολυπόθητη ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

Αν οι συνομιλίες αποτύχουν, το Ισραήλ θα συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα.

Πηγή: Jerusalem Post