Βίζα εργασίας ΗΠΑ: Οι γιατροί ενδέχεται να εξαιρεθούν από το τέλος των 100.000 δολαρίων

Οι γιατροί ενδέχεται να εξαιρεθούν από τα τέλη προκειμένου να αποκτήσουν βίζα εργασίας στις ΗΠΑ που ανακοίνωσε το Σαββατοκύριακο η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πως θα επιβληθεί τέλος 100.000 δολαρίων για τους αλλοδαπούς που θέλουν να εξασφαλίσουν βίζα Η-1Β (αφορά κυρίως επιστήμονες, μηχανικούς, προγραμματιστές και άλλα άτομα με ειδικά προσόντα) ώστε να εργαστούν στις ΗΠΑ, ωστόσο θα υπάρξουν και κάποιες «εξαιρέσεις ανά περίπτωση» εφόσον κριθεί ότι αυτό είναι προς το «εθνικό συμφέρον».

Οι γιατροί ενδέχεται να περιλαμβάνονται σε αυτές τις εξαιρέσεις, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ένας δημοσιογράφος του Bloomberg, επικαλούμενος την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου Τέιλορ Ρότζερς.

Η ανακοίνωση του Τραμπ προκάλεσε αναταραχή τόσο στους Ινδούς εργαζόμενους στις ΗΠΑ, όσο και στις τεχνολογικές εταιρείες, που εδώ και καιρό βασίζονται στο πρόγραμμα αυτό για να προσελκύσουν ταλέντα από όλο τον κόσμο, ειδικά στην τεχνολογικά ανεπτυγμένη οικονομία της Καλιφόρνιας.

Το αποτέλεσμα ήταν οι τεχνολογικές εταιρείες να στείλουν προειδοποιητικά μηνύματα στους υπαλλήλους τους είτε να μην ταξιδεύουν εκτός ΗΠΑ, είτε -όσοι ήταν ήδη στο εξωτερικό- να αναζητήσουν επειγόντως πτήσεις επιστροφής.