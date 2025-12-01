Αρνητικό ξεκίνημα τον Δεκέμβριο στις ευρωαγορές

Οι ευρωπαϊκές μετοχές υποχωρούν την Δευτέρα στο ξεκίνημα του νέου μήνα, μετά από τον κερδοφόρο αλλά ασταθή Νοέμβριο.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές υποχωρούν την Δευτέρα στο ξεκίνημα του νέου μήνα, μετά από τον κερδοφόρο αλλά ασταθή Νοέμβριο, όπου η αβεβαιότητα γύρω από τις επιδόσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης χτύπησε κόκκινο, σε συνδυασμό με μία αναταραχή στον κλάδο της άμυνας, καθώς τρέχουν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή της Ουκρανίας.

Συγκεκριμένα, ο Stoxx 600 βρίσκεται σε αρνητικό έδαφος, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη αναφοράς να υποχωρεί κατά 0,16% στις 575,53 μονάδες, με τα μεγάλα χρηματιστήρια και τους κλάδους να διαπραγματεύονται στο κόκκινο.

Ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη σημειώνει πτώση 0,63% στις 23.677 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 χάνει 0,34% στις 8.095 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί 0,07% στις 9.714 μονάδες. Στα άλλα χρηματιστήρια, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο διολισθαίνει 0,56% στις 43.119 μονάδες. Τέλος, στην Ισπανία ο δείκτης IBEX 35 βρίσκεται στις 16.396 μονάδες, με +0,15%.

Οι περιφερειακές αγορές έκλεισαν σε θετικό έδαφος την Παρασκευή, με τον Stoxx 600 να καταγράφει τον πέμπτο διαδοχικό μήνα κερδών,

Η αβεβαιότητα για τη νομισματική πολιτική επηρέασε επίσης το κλίμα τον περασμένο μήνα, ωστόσο οι επενδυτές αναμένουν τώρα ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια όταν συνεδριάσει στις 9-10 Δεκεμβρίου. Οι traders προεξοφλούν μια πιθανότητα 87,4% για μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες, σύμφωνα με το CME FedWatch Tool.

Οι Ευρωπαίοι επενδυτές παρακολουθούν στενά την πρόοδο προς μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία αυτή την εβδομάδα, καθώς ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, ταξιδεύει στη Μόσχα για συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και άλλους αξιωματούχους του Κρεμλίνου.

Οι συνομιλίες έρχονται μετά την ανακοίνωση της Ουκρανίας ότι ενέκρινε κατ' αρχήν ένα ειρηνευτικό σχέδιο 19 σημείων που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ. Το σχέδιο είναι μια τροποποιημένη έκδοση ενός αρχικού σχεδίου 28 σημείων, που καταρτίστηκε κρυφά από τις ΗΠΑ και τη Μόσχα, το οποίο φαινόταν να ευνοεί τη Ρωσία.

Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι, με επικεφαλής τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, πραγματοποίησαν περαιτέρω συνομιλίες στη Φλόριντα το Σαββατοκύριακο. Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι συνομιλίες ήταν «πολύ παραγωγικές», αλλά ότι απομένει περισσότερη δουλειά να γίνει.

Οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο με ανάμεικτο έδαφος, καθώς οι traders αξιολόγησαν τα νέα στοιχεία για τη μεταποίηση από την Κίνα, τα οποία έδειξαν ότι η δραστηριότητα των εργοστασίων της Κίνας συρρικνώθηκε απροσδόκητα τον Νοέμβριο. Συγκεκριμένα, ο δείκτης RatingDog China General Manufacturing PMI της S&P Global υποχώρησε στις 49,9 μονάδες τον Νοέμβριο, χαμηλότερα των εκτιμήσεων των αναλυτών για 50,5 μονάδες.