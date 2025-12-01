Υποτονικό κλίμα και επιλεκτικές κινήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών - Με εναλλαγές προσήμου ο Γενικός Δείκτης

Στην τελική ευθεία του 2025 μπαίνει η Λεωφόρος Αθηνών, με την αγορά να προέρχεται απο διήμερη διόρθωση. Εκατέρωθεν των 2.080 μονάδων ο Γενικός Δείκτης.

Στην τελική ευθεία του 2025 μπαίνει η Λεωφόρος Αθηνών, με 20 συνεδριάσεις να απομένουν για την ολοκλήρωση του έτους και την αγορά να προέρχεται από δύο διαδοχικά πτωτικά κλεισίματα, αμφότερα με ιδιαίτερα χαμηλούς τζίρους λόγω του εορτασμού της Ημέρας των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ.

Αν και ο Δεκέμβριος χαρακτηρίζεται από παραδοσιακά χαμηλούς τζίρους, η συναλλακτική δραστηριότητα αναμένεται, πριν μπούμε σε αμιγώς εορταστικούς ρυθμούς, να κινηθεί λίγο πιο κοντά στον ΚΜΟ 100 ημερών των 239 εκατ. ευρώ.

Όπως επισημαίνει σε ανάλυσή της η Fast Finance, η αγορά κινείται στο άνω μέρος της τετράμηνης συσσώρευσης και το επόμενο διάστημα θα φανεί αν βρισκόμαστε κοντά σε ανοδική λύση ή όχι, αν και «το μόνο σίγουρο είναι ότι μια ανοδική λύση θα προσελκύσει ακόμα περισσότερους επενδυτές στην αγορά».

Οι ελληνικές εισηγμένες αυτές τις ημέρες βρίσκονται σε μπαράζ επαφών με επενδυτές. Μετά το roadshow της μεσαίας κεφαλαιοποίησης την προηγούμενη εβδομάδα, σήμερα και αύριο πραγματοποιείται στο Λονδίνο το 4ο Greek Investment Conference στο Λονδίνο, που διοργανώνει η Morgan Stanley και στο οποίο θα παρευρεθεί και ο Πρωθυπουργός.

Όπως τονίζει η Fast Finance, τα αποτελέσματα των ελληνικών εταιριών ήταν ιδιαιτέρως ενισχυμένα, ενώ ο Γενικός Δείκτης και κυρίως ο τραπεζικός υπεραπέδωσαν το 2025. «Πλέον οι ξένοι βλέπουν με διαφορετικό μάτι την ελληνική αγορά, έχοντας αφήσει πίσω την 10ετή κρίση» σημειώνει η Χρηματιστηριακή.

Ειδικά για τις τράπεζες, ισχυρή δυναμική το 2026 βλέπει (και) η Alpha Finance, επισημαίνοντας σε ανάλυσή της ότι οι φετινές πιέσεις στα έσοδα από τόκους, λόγω της ομαλοποίησης της νομισματικής πολιτικής, σταδιακά υποχωρούν, και ότι η σταθερή πορεία των βασικών εσόδων, η συνεχιζόμενη πιστωτική επέκταση και οι ενισχυμένες κεφαλαιακές θέσεις αποτελούν τους βασικούς πυλώνες που στηρίζουν τη θετική εικόνα για τον κλάδο.

Στο ταμπλό της Δευτέρας, το πρώτο ημίωρο των συναλλαγών είναι μάλλον υποτονικό, με τζίρο που λίγο πριν τις 11:00 οριακά δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.

Ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.081,67 μονάδες με οριακές απώλειες 0,07%, κινούμενος με εναλλαγές προσήμου σε στενό εύρος διακύμανσης.

Πτωτικά και ο δείκτης των τραπεζών, σε ποσοστό 0,03% στις 2.326,52 μονάδες.

Η εικόνα στον FTSE Large Cap είναι «μοιρασμένη», με 12 τίτλους σε θετικό έδαφος, ισάριθμους σε αρνητικό και 1 αμετάβλητο. Ανοδικά ξεχωρίζει εκ νέου η ΕΥΔΑΠ ενισχυμένη 0,68%, και ακολουθούν οι μετοχές των Helleniq Energy, ElvalHalcor και Eurobank με κέρδη περί του 0,5%.

Ενισχυμένες περί του 0,4% διαπραγματεύονται οι μετοχές των ΟΠΑΠ, ΕΤΕ, Motor Oil, Τρ. Πειραιώς και ΟΤΕ. Ο ΔΑΑ αμετάβλητος στα 10,15 ευρώ.

Στον αντίποδα η Alpha Bank υποχωρεί 1,51% στα 3,46 ευρώ, περί του 0,7% υποχωρούν οι Aktor, Cenergy και Optima, ενώ με μικρότερες απώλειες ακολουθούν, μεταξύ άλλων, οι τίτλοι των Τιτάν, Metlen, Aegean, Coca-Cola HBC, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Jumbo.