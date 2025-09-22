Χρυσοχοΐδης: Ένστολοι αστυνομικοί θα περιπολούν μέσα στους καταυλισμούς Ρομά

«Οι αστυνομικοί αυτοί θα είναι μάχιμοι, θα είναι μέσα στους καταυλισμούς και θα έχουν εκεί έδρα. Σε 1,5 μήνα θα γίνει αυτό», τόνισε.

Την εγκατάσταση ένστολων πολύ εξειδικευμένων αστυνομικών μέσα στους καταυλισμούς Ρομά ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Τόνισε ότι οι αστυνομικοί αυτοί θα έχουν έδρα εντός των καταυλισμών και θα υπάγονται στο Ελληνικό FBI. «Σε ενάμιση μήνα από τώρα θα ξεκινήσει η εφαρμογή. Θα είναι καθημερινά παρόντες, θα περιπολούν στις συνοικίες και τις γειτονιές, έτσι ώστε να καταλάβουν όλοι ότι δεν υπάρχει πουθενά δυνατότητα αποφυγής του νόμου. Η εντελώς ακατανόητη ανοχή που υπάρχει δεκαετίες πρέπει να λάβει τέλος», σημείωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Στη συνέχεια ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανέφερε ότι η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας γίνεται αποτελεσματικότερη: «Το μεγάλο πρόβλημα με την εγκληματικότητα είναι στην Αττική και βαίνει μειούμενο. Υπάρχουν δύο πεδία: Το ένα είναι το οργανωμένο έγκλημα, η βαριά εγκληματικότητα που έχει χτυπηθεί από το ελληνικό FBI. Έχουμε σε 10 μήνες 1.400 συλλήψεις και 500 προφυλακίσεις. Υπάρχει και η μικρή εγκληματικότητα που πλήττει τις γειτονιές και εκεί έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τους Ρομά. Εκτός από τα ναρκωτικά, υπάρχουν οι κλοπές και οι ληστείες, αυτό βαίνει μειούμενο, αλλά παραμένει σοβαρό πρόβλημα».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη δράση μελών της τουρκικής μαφίας στη χώρα, ο κ. Χρσοχοϊδης επεσήμανε: «Είχαμε ένα πρόβλημα με τους Τούρκους που βρέθηκαν με το πρόσχημα του αντικαθεστωτικού και πήραν άδειες παραμονής μέσω ασύλου. Κάποιοι είναι φυλακισμένοι και οι υπόλοιποι είναι σε κέντρα προαναχωρησιακά για να επιστρέψουν πίσω στην Τουρκία. Ήδη έχουν γίνει πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, πολλές συλλήψεις από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία έχει προφυλακίσει πολλά μέλη από εγκληματικές οργανώσεις».

Επίσης, υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχουν πια ανεξιχνίαστα εγκλήματα αυτών των ομάδων. Όλες οι δολοφονίες εξιχνιάζονται και προφυλακίζονται (σ.σ. οι δράστες τους)».

Μιλώντας για τις καταλήψεις σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, είπε πως «δεν υπάρχει αυτήν τη στιγμή πουθενά στη χώρα ούτε ένα τετραγωνικό υπό κατάληψη. Νομίζω είναι η πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια Μεταπολίτευσης που όλα αυτά τα φαινόμενα, τα οποία πραγματικά δημιουργούσαν τόσα πολλά προβλήματα στην άσκηση του δικαιώματος των φοιτητών για γνώση και του δικαιώματος των διδασκόντων για διδασκαλία, έχουν εξαλειφθεί. Όλοι οι πανεπιστημιακοί χώροι έχουν αποδοθεί στους διδάσκοντες και τους σπουδαστές».

Σχετικά με την τοποθέτηση καμερών στο λεκανοπέδιο Αττικής, ο κ. Χρυσοχοϊδης τόνισε ότι «οι κάμερες θα απομονώνουν τις παραβάσεις και θα τις στέλνουν σπίτι μας».

Σε ό,τι αφορά στις έρευνες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επανέλαβε πως «η διαδικασία του ελέγχου ανά ΑΦΜ συνεχίζεται και πιστεύω πολύ σύντομα θα έχουμε πάλι τη δυνατότητα να κάνουμε ανακοινώσεις. Πόσες περιουσίες έχουν δεσμευτεί αντίστοιχα με παρανόμως καταβληθείσες ενισχύσεις. Και το δεύτερο είναι ότι έχει ξεκινήσει, πλέον, μια έρευνα για να δούμε ποιες εγκληματικές ομάδες και με ποιον τρόπο οργανώθηκαν και δρούσαν όλοι μαζί, προκειμένου να διεισδύσουν στη διαδικασία των πληρωμών».

Τέλος, σχετικά με την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ, ο κ. Χρυσοχοϊδης ανέφερε: «Τον καλωσορίσαμε και πιστεύω ότι θα καταβάλει κι αυτός μια προσπάθεια, ώστε να ενισχύσει τη συνολικότερη προσπάθεια που γίνεται, προκειμένου να εξασφαλίσουμε σταθερότητα για τη χώρα τα επόμενα χρόνια... Οι μονόδρομοι δεν υπάρχουν στη Δημοκρατία. Είναι κάθε φορά ποιος πείθει τους πολίτες ότι διαθέτει καλύτερο πρόγραμμα, καλύτερους ανθρώπους, καλύτερο και ικανότερο στελεχιακό δυναμικό και τελικά στρατηγική, η οποία μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα ένα βήμα πιο μπροστά, ώστε οι νέες γενιές πραγματικά να βιώσουν κι αυτές, όπως εμείς, ένα καλύτερο μέλλον».