Μασκ: Η τεχνητή νοημοσύνη θα τερματίσει την κρίση χρέους της Αμερικής μέσα σε 3 χρόνια

Η μόνη διέξοδος από το ολοένα και πιο βαθύ δημοσιονομικό κενό της Αμερικής είναι η παραγωγικότητα που καθοδηγείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη ρομποτική, τόνισε ο 'Ελον Μασκ σε συνέντευξη που έδωσε στον επενδυτή και podcaster Nikhil Kamath.

«Αυτό είναι σχεδόν το μόνο πράγμα που θα λύσει την κρίση χρέους των ΗΠΑ», δήλωσε ο Μασκ. «Πιθανότατα θα προκαλέσει σημαντικό αποπληθωρισμό», πρόσθεσε.

Το εθνικό χρέος έφτασε τα 38,34 τρισ. δολ. στις 26 Νοεμβρίου - αριθμός πάνω από το διπλάσιο πριν από μια δεκαετία, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν έχει ακόμη ενισχύσει την παραγωγικότητα αρκετά ώστε να ωθήσει την οικονομική παραγωγή πάνω από τον ρυθμό του πληθωρισμού - αλλά αυτό πρόκειται να αλλάξει, είπε ο Μασκ.

«Σε τρία χρόνια ή λιγότερο, εικάζω ότι η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών θα υπερβεί τον ρυθμό του πληθωρισμού», πρόσθεσε.

Ο Μασκ τόνισε ότι οι εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τη ρομποτική θα φέρουν τους ανθρώπους «στο σημείο όπου η εργασία θα είναι προαιρετική», πιθανότατα στις επόμενες δύο δεκαετίες.

Συγκεκριμένα, περιέγραψε έναν κόσμο όπου η παραγωγικότητα είναι τόσο υψηλή και τα αγαθά και οι υπηρεσίες τόσο άφθονα, που οι άνθρωποι δεν θα χρειάζεται να εργάζονται για να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Μασκ έχει περιγράψει το όραμά του για το πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει την παγκόσμια οικονομία.

Σε μια εκδήλωση μετόχων της Tesla τον περασμένο μήνα, ο Διευθύνων Σύμβουλος δήλωσε ότι το ρομπότ Optimus της Tesla θα μπορούσε να εξαλείψει τη φτώχεια και την ανάγκη για ανθρώπινη εργασία.

«Οι άνθρωποι συχνά μιλάνε για την εξάλειψη της φτώχειας, παρέχοντας σε όλους καταπληκτική ιατρική περίθαλψη», είπε ο Μασκ στην εκδήλωση μετόχων. «Υπάρχει στην πραγματικότητα μόνο ένας τρόπος για να γίνει αυτό, και αυτός είναι με το ρομπότ Optimus» τόνισε.