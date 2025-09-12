Συνελήφθη 52χρονος που απειλούσε και εξύβριζε μέσω διαδικτύου τον Άδ. Γεωργιάδη

Συνελήφθη το μεσημέρι της Πέμπτης, 11 Αυγούστου, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, ένας 52χρονος ο οποίος απειλούσε και εξύβριζε με αναρτήσεις του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον υπουργό Υγείας Άδ. Γεωργιάδη.

Εις βάρος του 52χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, καθώς και για τα αδικήματα της απειλής και της εξύβρισης κατ' εξακολούθηση, μέσω διαδικτύου, σε βάρος πολιτικού προσώπου.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο της αστυνομικής προανάκρισης και μετά από ενδελεχή διαδικτυακή έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, πιστοποιήθηκε η εμπλοκή του κατηγορουμένου ως διαχειριστή επίμαχου λογαριασμού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Ειδικότερα, προέκυψε ότι ο 52χρονος ως διαχειριστής λογαριασμού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, είχε προβεί τις τελευταίες ημέρες σε αναρτήσεις - δημοσιεύσεις με απειλητικό και υβριστικό περιεχόμενο σε βάρος πολιτικού προσώπου, ενώ παράλληλα υποκινούσε άλλους χρήστες σε διάπραξη εγκληματικών πράξεων, ακόμη και σε βάρος της ζωής του.

Ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νάουσας, κατά τη διάρκεια της οποίας ο 52χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Αρχή.