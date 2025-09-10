Νότια Κορέα: Στέλνει αεροπλάνο για να επαναπατρίσει τους πολίτες της που συνελήφθησαν στις ΗΠΑ

Πτήση τσάρτερ αναχώρησε σήμερα από τη Σεούλ για τις ΗΠΑ για να επαναπατρίσει εκατοντάδες πολίτες της που συνελήφθησαν από την αμερικανική υπηρεσία μετανάστευσης, ανακοίνωσε σήμερα η αεροπορική εταιρεία Korean Air στο AFP.

Ένα Boeing 747-8I της Korean Air που μπορεί να μεταφέρει πάνω από 350 επιβάτες απογειώθηκε «γύρω στις 10:20» (τοπική ώρα), διευκρίνισε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Η αμερικανική υπηρεσία μετανάστευσης συνέλαβε την περασμένη εβδομάδα περίπου 475 ανθρώπους, η πλειονότητα των οποίων ήταν Νοτιοκορεάτες, σε υπό κατασκευή εργοστάσιο μπαταριών αυτοκινήτων της Hyundai-LG στην Τζόρτζια των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, επρόκειτο για τη μεγαλύτερη επιχείρηση που έχει γίνει ποτέ σε έναν μόνο χώρο στο πλαίσιο της εκστρατείας απελάσεων της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Οι νοτιοκορεατικές αρχές προειδοποίησαν σήμερα ότι η πτήση επιστροφής από τις ΗΠΑ πιστεύεται πως θα καθυστερήσει «λόγω της κατάστασης από την αμερικανική πλευρά», χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω. Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί κάποια ώρα για την πτήση επιστροφής.

«Συνεχίζουμε στενές διαπραγματεύσεις με τις αμερικανικές αρχές για να διασφαλίσουμε μια αποχώρηση το συντομότερο δυνατόν», ανακοίνωσε το νοτιοκορεατικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Νοτιοκορεάτης υπουργός Εξωτερικών Τσο Χιουν μετέβη τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον, καθώς χαρακτήρισε «σοβαρή κατάσταση» τη μαζική κράτηση πολιτών της Νότιας Κορέας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «προκαταρκτική συμφωνία» επιτεύχθηκε με τις ΗΠΑ, η οποία εγγυάται ότι στους εργαζόμενους αυτούς δεν θα επιβληθεί καμία κύρωση, όπως απαγορεύσεις όσον αφορά την επικράτεια.

«Μπορώ να σας πω ότι οι διαπραγματεύσεις πάνε καλά», διαβεβαίωσε.

Ο Τσο σημείωσε εξάλλου σε συνάντηση με κορεατικές εταιρείες στην Ουάσινγκτον ότι θα διασφαλίσει την ασφαλή επιστροφή των εργατών αυτών και ότι η δυνατότητά τους να εισέλθουν εκ νέου στις ΗΠΑ δεν θα επηρεαστεί, σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό υπουργείο Εξωτερικών.

Σύμφωνα με ορισμένους, η νοτιοκορεατική κυβέρνηση επιδιώκει να διαπραγματευτεί ώστε οι εργαζόμενοι αυτοί να φύγουν από τις ΗΠΑ στο πλαίσιο μιας εκούσιας αποχώρησης κι όχι μιας απέλασης.

Ο Τσο Χιουν αναμένεται ότι θα θίξει το ζήτημα αυτό κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο σήμερα το πρωί (ώρα ΗΠΑ) στην Ουάσινγκτον.

«Αισθάνομαι μεγάλη ευθύνη για τη σύλληψη των πολιτών μας με τέτοιον τρόπο», σημείωσε ο Τσο στη συνάντηση με επικεφαλής νοτιοκορεατικών επιχειρήσεων χθες, Τρίτη, στην Ουάσινγκτον.

Διπλωμάτες έχουν σταλεί στην Τζόρτζια για να εφαρμόσουν μια «συνολική ανταπόκριση» στο ζήτημα, πρόσθεσε, ενώ το γενικό προξενείο στην Ατλάντα είναι σε επαφή με τις τοπικές αρχές.

Η αμερικανική επιδρομή έγινε πρώτη είδηση στα μέσα ενημέρωσης στη Νότια Κορέα, χώρα που έχει δεσμευτεί να επενδύσει 350 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ, ύστερα από αμερικανικές απειλές για τελωνειακούς δασμούς.

Σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ για την ασφάλεια στον Ειρηνικό, η Νότια Κορέα είναι επίσης η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία στην Ασία και μεγάλος κατασκευαστής αυτοκινήτων και ηλεκτρονικών προϊόντων. Πολλά νοτιοκορεατικά εργοστάσια βρίσκονται στις ΗΠΑ.

Ειδικοί αποκάλυψαν ότι οι εργαζόμενοι που συνελήφθησαν μάλλον δεν διέθεταν βίζα που να τους επιτρέπει να πραγματοποιούν οικοδομικές εργασίες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ