Φλωρίδης: Σκοπός να έρθει εντός του 2026 ο ηλεκτρονικός φάκελος για όλες τις δικαστικές υποθέσεις

Σε εκδήλωση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δικαιοσύνης στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, συμμετείχε ο υπ. Δικαιοσύνης.

Τα τελευταία 6 χρόνια η Ελλάδα κινήθηκε σε πρωτοφανείς ρυθμούς για να καλύψει το χάσμα της ψηφιακής μετάβασης, τόνισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, επισημαίνοντας ότι το 2019 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέλαβε ένα κράτος «ψηφιακού αναλφαβητισμού».

«Έχουν γίνει άλματα και η χώρα μας μπαίνει στον παγκόσμιο ψηφιακό χάρτη» ανέφερε ο κ. Φλωρίδης, μιλώντας σε εκδήλωση της Κοινωνίας της Πληροφορίας στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ με θέμα «Πώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Δικαιοσύνης αναβαθμίζει την ποιότητά της και την εμπιστοσύνη των πολιτών προς αυτή».

Σε ό,τι αφορά τον τομέα της Δικαιοσύνης είπε ότι η ψηφιακή μετάβαση ενισχύει τη διαφάνεια και αναφέρθηκε στο έργο της ψηφιοποίησης των αρχείων των δικαστηρίων, το οποίο χαρακτήρισε «κορωνίδα». Όσον αφορά τον «ηλεκτρονικό φάκελο» ο υπουργός έθεσε ως στόχο να έρθει εντός 2026 «για όλες τις υποθέσεις». Όπως εξήγησε ο ηλεκτρονικός φάκελος θα περιλαμβάνει τα πάντα- όλα τα δικονομικά στάδια, με στόχο να υπάρχουν ποιοτικές αποφάσεις, ενώ θα αποτελέσει τη βάση της αξιολόγησης των δικαστών.

Αναφερόμενος στις απομακρυσμένες δίκες, τις λεγόμενες «τηλεδίκες», είπε ότι πρόκειται για «τομή» στον χώρο της Δικαιοσύνης με πολλαπλά οφέλη.

Στη σημασία των εργαλείων της τεχνολογίας στον τομέα της Δικαιοσύνης, στάθηκε από την πλευρά του ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Υπογράμμισε δε, ότι τα συνδεόμενα με τη Δικαιοσύνη (ψηφιακά) έργα «πρέπει το επόμενο διάστημα να τα τρέξουμε όλοι πιο γρήγορα, εκμεταλλευόμενοι του πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης». Αναφέρθηκε δε στην Τεχνητή Νοημοσύνη, λέγοντας ότι μπορεί να προσφέρει εργαλεία ώστε ο δικαστής να πάρει την τελική του απόφαση.

«Ο νομικός του μέλλοντος πρέπει να είναι υβριδικός- πρέπει να διαθέτει συνδυαστικές ικανότητες δικαίου και τεχνολογίας» σημείωσε από την πλευρά της η αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ευαγγελία - Ελισάβετ Κουλουμπίνη, υπογραμμίζοντας ότι στην εποχή που ζούμε το ζητούμενο είναι η διεπιστημονικότητα. Αναφέρθηκε δε, στο νέο ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έργο που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και το οποίο κα Κουλουμπίνη χαρακτήρισε «κοσμογονία».

Χαιρετίζοντας τις πρωτοβουλίες όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δικαιοσύνης, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Φινοκαλιώτης, έκανε ιδιαίτερα μνεία στον «ηλεκτρονικό φάκελο», τονίζοντας ότι θα ενισχύσει τη διαφάνεια στη Δικαιοσύνη.

Τη θέση ότι η ψηφιακή λειτουργία του κράτους θα είναι ο πυρήνας της λειτουργίας του, εξέφρασε, τέλος, ο διευθύνων Σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Σταύρος Ασθενίδης. Την εκδήλωση συντόνισε ο δημοσιογράφος Γιάννης Τζανόπουλος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ