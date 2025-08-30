Ειδήσεις | Διεθνή

ΕΕ: Πιέζει τις ΗΠΑ για τη μη χορήγηση εισόδου σε Παλαιστίνιους αξιωματούχους για τη ΓΣ του ΟΗΕ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΕΕ: Πιέζει τις ΗΠΑ για τη μη χορήγηση εισόδου σε Παλαιστίνιους αξιωματούχους για τη ΓΣ του ΟΗΕ
Ζητά από την Ουάσινγκτον να "επανεξετάσει" το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη το διεθνές δίκαιο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε σήμερα τις ΗΠΑ να «επανεξετάσουν» την άρνησή τους να χορηγήσουν θεωρήσεις εισόδου σε Παλαιστίνιους αξιωματούχους, που σχεδίαζαν να παραστούν τον Σεπτέμβριο στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

«Ζητάμε όλοι αυτή η απόφαση να επανεξεταστεί, λαμβάνοντας υπόψη το διεθνές δίκαιο», δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, η οποία έκανε δηλώσεις στην Κοπεγχάγη έπειτα από μια σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών των 27.

Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε χθες το βράδυ αυτήν την απόφαση, λίγες εβδομάδες πριν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου η Γαλλία θα ταχθεί υπέρ της αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πρόνοιες για τα τελευταία ασφαλιστικά «χιλιόμετρα» πριν τη σύνταξη - Πως εξασφαλίζεται ο ελάχιστος αριθμός ενσήμων

ΔΕΘ: Όλες οι μειώσεις φόρων για 4 εκατ. φορολογούμενους – Ποιοι ωφελούνται περισσότερο

ΗΠΑ: Οι δασμοί του Τραμπ κρίθηκαν παράνομοι από Ομοσπονδιακό Εφετείο

tags:
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΗΠΑ
ΟΗΕ
Παλαιστίνη
gazzetta
gazzetta reader insider insider