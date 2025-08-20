Ειδήσεις | Διεθνή

Γαλλία: Τυχερός κέρδισε στο τζάκποτ το αστρονομικό ποσό των 250 εκατ. ευρώ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Γαλλία: Τυχερός κέρδισε στο τζάκποτ το αστρονομικό ποσό των 250 εκατ. ευρώ
Το μεγαλύτερο ποσό που είχε κερδηθεί προηγουμένως σε γαλλικό έδαφος ήταν 220 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είχε κερδίσει στο πλαίσιο του EuroMillions δελτίο στην Ταϊτή, στη Γαλλική Πολυνησία, το 2021.

Το αστρονομικό ποσό των 250 εκατομμυρίων ευρώ που μοίραζε το EuroMillions κληρώθηκε χθες, Τρίτη, το βράδυ σε τυχερό ή τυχερή στη Γαλλία, με το ποσό αυτό να είναι το υψηλότερο που έχει μοιραστεί ποτέ από τυχερό παιγνίδι στη χώρα, σύμφωνα με τον όμιλο FDJ United.

Το μεγαλύτερο ποσό που είχε κερδηθεί προηγουμένως σε γαλλικό έδαφος ήταν 220 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είχε κερδίσει στο πλαίσιο του EuroMillions δελτίο στην Ταϊτή, στη Γαλλική Πολυνησία, το 2021.

Προηγούμενα τζακπότ 250 εκατομμυρίων ευρώ του EuroMillions είχαν κληρωθεί φέτος σε τυχερούς στην Αυστρία και την Ιρλανδία.

Τα κέρδη που μοιράζει το EuroMillions έφτασαν και πάλι τα 250 εκατομμύρια ευρώ, που είναι το μέγιστο ποσό που μοιράζει το παιχνίδι αυτό, καθώς κανένας παίκτης δεν είχε βρει τους πέντε τυχερούς αριθμούς και τα δύο αστέρια της κλήρωσης της 15ης Αυγούστου που γινόταν για 234 εκατομμύρια ευρώ.

Ο τυχερός ή η τυχερή, που είχε τους αριθμούς 24-31-34-41-43 και τα αστέρια 6 και 8 που κερδίζουν το ποσό ρεκόρ που μοιράζει ο FDJ και οι ευρωπαίοι εταίροι του, έχει στη διάθεσή του/της 60 ημέρες από την ημέρα της κλήρωσης για να εμφανισθεί με το τυχερό δελτίο.

Στον ιστότοπό του ο FDJ United υπενθυμίζει ότι αν δεν παρουσιαστεί αυτός ή αυτή που κέρδισε το τζακπότ, το ποσό αυτό θα τεθεί ξανά σε κλήρωση για τέσσερις διαδοχικές φορές προτού αναδιανεμηθεί αυτομάτως στον/στην ή στους δεύτερους τυχερούς της 5ης κλήρωσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Από την Αλάσκα στο Αιγαίο: Το επικίνδυνο προηγούμενο της ουκρανικής «διευθέτησης»

Ποιες εξαγγελίες μπαίνουν στο «καλάθι» της ΔΕΘ για τη στέγαση, τις συντάξεις και τις ασφαλιστικές εισφορές

IX: Έρχονται τα πρώτα πρόστιμα για 350.000 οχήματα χωρίς ΚΤΕΟ και τέλη κυκλοφορίας

tags:
Τζόγος
Τυχερά παιχνίδια
Γαλλία

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider