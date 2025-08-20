Υπ. Ναυτιλίας: Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος «Προσέχω – Μαθαίνω – Νοιάζομαι» σε νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια

Το πρόγραμμα πρόκειται να πραγματοποιηθεί και την επόμενη σχολική χρονιά, καλύπτοντας ακόμη περισσότερες περιοχές και σχολικές βαθμίδες.

Η Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού και τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Safe Water Sports, οργάνωσε και υλοποίησε με επιτυχία κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2024-2025, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Προσέχω – Μαθαίνω – Νοιάζομαι», ένα σύγχρονο και καινοτόμο πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης, το οποίο στοχεύει στην εμπέδωση των κανόνων ασφαλείας στο νερό και τις υδάτινες δραστηριότητες αναψυχής, με σκοπό την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τη μείωση των ατυχημάτων στη θάλασσα.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, το εν λόγω πρόγραμμα απευθυνόταν σε μαθητές Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Γυμνασίων της Ελληνικής Επικράτειας και περιλάμβανε πλούσιο και σύγχρονο εκπαιδευτικό οπτικοακουστικό υλικό, στο οποίο συμμετείχαν 13.585 μαθητές από 226 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άνω των 190 στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως εκπαιδευτές.

Η θετική ανταπόκριση της εκπαιδευτικής κοινότητας και η ενεργή συμμετοχή χιλιάδων μαθητών και μαθητριών ανέδειξαν την αναγκαιότητα και τη σημασία τέτοιων εκπαιδευτικών δράσεων.

Το πρόγραμμα πρόκειται να πραγματοποιηθεί και την επόμενη σχολική χρονιά, καλύπτοντας ακόμη περισσότερες περιοχές και σχολικές βαθμίδες.

Διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.hcg.gr.