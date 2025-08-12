Ειδήσεις | Ελλάδα

Πυρκαγιές: Νέες εστίες στο Κοιλιωμένο Ζακύνθου και στην Φαρακλάτα Κεφαλονιάς

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Πυρκαγιές: Νέες εστίες στο Κοιλιωμένο Ζακύνθου και στην Φαρακλάτα Κεφαλονιάς
Δεν απειλούνται κατοικίες στη Ζάκυνθο. Εκκενώσεις χωριών στην Κεφαλονιά.

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το πρωί, σε δασική έκταση στην περιοχή του Κοιλιωμένου στη Ζάκυνθο. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα, δυο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Η πυρκαγιά έχει κατεύθυνση προς το χωριό του Αγαλά και προς το παρόν δεν απειλούνται κατοικίες.

Κεφαλονιά: Πυρκαγιά στην περιοχή Φαρακλάτα

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 03:00 τα ξημερώματα της Τρίτης στην περιοχή Φαρακλάτα στην Κεφαλονιά. Η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα και υδροφόρες. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρίψεις νερού και από τα εναέρια μέσα.

Κατά την διάρκεια της νύχτας εστάλησαν δύο προειδοποιητικά μήνυμα του 112 στους κατοίκους των Φαρακλάτων, Διλινάτων και Δαυγάτων, που τους καλούσαν να μεταφερθούν προς Μύρτο.

Τέλος, προβλήματα δημιουργήθηκαν στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με πολλά σπίτια να μένουν στο σκοτάδι.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Οι «χρυσές» ειδικότητες με βέβαιο διορισμό - Οι «σίγουροι» και τα αουτσάιντερς για μια θέση στο Δημόσιο

Η τάση που κατακλύζει τη νεολαία στην Κίνα: Πληρώνουν για να… δουλεύουν

Εφορία: Στο «μάτι» των ελεγκτών φορολογούμενοι μεγάλου πλούτου

tags:
Πυρκαγιά
Πυροσβεστική
Φωτιά τώρα

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider