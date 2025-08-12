Πυρκαγιές: Νέες εστίες στο Κοιλιωμένο Ζακύνθου και στην Φαρακλάτα Κεφαλονιάς

Δεν απειλούνται κατοικίες στη Ζάκυνθο. Εκκενώσεις χωριών στην Κεφαλονιά.

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το πρωί, σε δασική έκταση στην περιοχή του Κοιλιωμένου στη Ζάκυνθο. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα, δυο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Η πυρκαγιά έχει κατεύθυνση προς το χωριό του Αγαλά και προς το παρόν δεν απειλούνται κατοικίες.

Κεφαλονιά: Πυρκαγιά στην περιοχή Φαρακλάτα

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 03:00 τα ξημερώματα της Τρίτης στην περιοχή Φαρακλάτα στην Κεφαλονιά. Η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα και υδροφόρες. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρίψεις νερού και από τα εναέρια μέσα.

Κατά την διάρκεια της νύχτας εστάλησαν δύο προειδοποιητικά μήνυμα του 112 στους κατοίκους των Φαρακλάτων, Διλινάτων και Δαυγάτων, που τους καλούσαν να μεταφερθούν προς Μύρτο.

Τέλος, προβλήματα δημιουργήθηκαν στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με πολλά σπίτια να μένουν στο σκοτάδι.