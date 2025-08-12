Ειδήσεις | Ελλάδα

Την εκδοχή εμπρησμών σε Αιτωλοακαρνανία και Ήπειρο εξετάζουν Πυροσβεστική και Αστυνομία

Την εκδοχή εμπρησμών σε Αιτωλοακαρνανία και Ήπειρο εξετάζουν Πυροσβεστική και Αστυνομία
Σοβαρές υπόνοιες για εμπρηστικές ενέργειες στις τελευταίες πυρκαγιές της Αιτωλοακαρνανίας και της Ηπείρου, έχουν τα στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Για το λόγο αυτό, με εντολή του αρχηγού της Πυροσβεστικής, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, έχουν μεταβεί στην Αιτωλοακαρνανία και στην Ήπειρο, κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), όπου σε συνεργασία με αστυνομικούς των τοπικών Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων διερευνούν τα αίτια των πυρκαγιών.

Οι υπόνοιες των αξιωματικών του ΠΣ στηρίζονται στο μεγάλο αριθμό ενάρξεων πυρκαγιών στις παραπάνω περιοχές και σε ώρες που δεν δικαιολογούνται από άλλες αιτίες.

Σημειώνεται ότι μόνο από χθες μέχρι σήμερα έχουν εκδηλωθεί τέσσερις πυρκαγιές στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, ενώ σήμερα το πρωί εκδηλώθηκαν άλλες δύο πυρκαγιές σε Άρτα και Πρέβεζα. Ειδικά στην Πρέβεζα έχουν εκδηλωθείς τις τελευταίες μέρες πολλές πυρκαγιές σε διαφορετικά σημεία, όπως και στο νομό Ηγουμενίτσας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

