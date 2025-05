Ζελένσκι: Την Πέμπτη θα είμαι στην Κωνσταντινούπολη - Περιμένω τον Πούτιν

Εξέφρασε την ευχή, η ρωσική πλευρά να μην βρει νέους λόγους για να μην εμφανιστεί. Άμεση εκκίνηση των συνομιλιών είχε ζητήσει ο πρόεδρος Τραμπ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, με νεότερη ανάρτησή του στο Χ έκανε γνωστό ότι θα μεταβεί την Πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη για να συμμετέχει στις απευθείας διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία.

Όπως έγραψε, θα περιμένει ο ίδιος τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν στις συνομιλίες και εξέφρασε την ευχή, η ρωσική πλευρά να μην βρει νέους λόγους για να μην εμφανιστεί.

Νωρίτερα, είχε αναφέρει ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να συναντηθεί για συνομιλίες με τη Ρωσία — αλλά μόνο αφού ο Βλαντιμίρ Πούτιν συμφωνήσει σε μια άνευ όρων 30ήμερη εκεχειρία, κάτι που ο Ρώσος πρόεδρος μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει.

We await a full and lasting ceasefire, starting from tomorrow, to provide the necessary basis for diplomacy. There is no point in prolonging the killings. And I will be waiting for Putin in Türkiye on Thursday. Personally. I hope that this time the Russians will not look for…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 11, 2025