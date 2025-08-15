Σε διαφορετική ταχύτητα ΔΑΑ και ξενοδοχεία της Αθήνας φέτος το καλοκαίρι

Πέταξε ο ΔΑΑ, πτωτικά κινήθηκαν τα ξενοδοχεία της Αθήνας - Προβληματίζει τους ξενοδόχους η επέλαση του Airbnb και η αύξηση των διαθέσιμων κλινών παρά τους κυβερνητικούς περιορισμούς

Με διαφορετικούς ρυθμούς φαίνεται να τρέχουν φέτος τα ξενοδοχεία της Αθήνας και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, γεγονός που προκαλεί προβληματισμούς στους ξενοδόχους τόσο για τον τελικό λογαριασμό του τουρισμού όσο και για την βιωσιμότητα των επενδύσεών τους.

Για την ακρίβεια, παρότι η επιβατική κίνηση φαίνεται αυξημένη ακόμα και τον Ιούλιο στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, η πληρότητα των ξενοδοχείων της Αθήνας δείχνει να επιβραδύνει.

Πετάει ο ΔΑΑ

Να θυμίσουμε ότι η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας κατά τη διάρκεια του Ιουλίου 2025 ανήλθε σε 3,76 εκατ., αυξημένη κατά 4,1% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024. Τόσο η εγχώρια, όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση παρουσίασαν άνοδο, υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2024 κατά 1,2% και 5,4% αντίστοιχα.

Συνολικά, κατά τους πρώτους επτά μήνες του έτους, η κίνηση του αεροδρομίου έφθασε τους 18,83 εκ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 6,9%. Η επιβατική κίνηση, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού, παρουσίασε αύξηση κατά 2,0% και 8,9% αντίστοιχα.

Όσο για τον αριθμό των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια των επτά πρώτων μηνών του 2025 ανήλθε σε 159.665, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 6,2% σε σχέση με το 2024. Οι πτήσεις εσωτερικού παρουσίασαν άνοδο της τάξης του 1,3%, ενώ οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν αύξηση κατά 9,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Πτώση στα ξενοδοχεία της Αθήνας τον Ιούνιο

Στον αντίποδα βέβαια, η πορεία των ξενοδοχείων το πρώτο εξάμηνο προκαλεί ανησυχία. Σύμφωνα με την Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών, Αττικής και Αργοσαρωνικού (ΕΞΑΑΑ) τον Ιούνιο παρατηρήθηκε πτώση σε όλους τους δείκτες απόδοσης ενώ και οι εξαμηνιαίες επιδόσεις, για τις οποίες υπάρχουν και τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, δεν φαίνεται να συμβαδίζουν.

Συγκεκριμένα, τον φετινό Ιούνιο καταγράφηκε 88,9% μέση πληρότητα, έναντι 90,6% του περσινού Ιουνίου, εμφανίζοντας μείωση της τάξης του -2%. Η Μέση Τιμή Δωματίου (ADR), διαμορφώθηκε στα 228,50 ευρώ έναντι 237,18 ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, δηλαδή παρατηρήθηκε μείωση της τάξης του (-) 3,7%, ενώ το Έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPar) Ιουνίου 2025 διαμορφώθηκε στα 203,04 ευρώ, έναντι 214,95 ευρώ του περσινού Ιουνίου, καταγράφηκε δηλαδή μειωμένο κατά 5,5%.

Σε επίπεδο εξαμήνου η μέση πληρότητα στα ξενοδοχεία της Αθήνας έφτασε το 74,5% σημειώνοντας οριακή αύξηση της τάξης του 1,3% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου, όταν η άνοδος του ΔΑΑ το ίδιο διάστημα έφτασε στο +7,6% με τα αεροδρόμια να διακινούν το πρώτο εξάμηνο 15,07 εκατ. επιβάτες.

Το πρώτο εξάμηνο τα ξενοδοχεία εμφάνισαν μέση τιμή δωματίου (ADR) 169,96 ευρώ σημειώνοντας μικρή αύξηση κατά 1,9% έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου του 2024. Όσο για το μέσο έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPar) έφτασε στα 126,54 ευρώ (αύξηση κατά 3,2% έναντι του περσινού εξαμήνου).

Η όποια άνοδος σε επίπεδο εξαμήνου ωστόσο αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην πολύ καλή πορεία των shoulders months, δηλαδή των τριών πρώτων μηνών της χρονιάς, γεγονός που αποδεικνύει ότι η πρωτεύουσα κάνει στροφή στον δωδεκάμηνο τουρισμό και αρχίζει να κατακτά τον τίτλο του city break προορισμού.

Αυτό άλλωστε επεσήμανε πρόσφατα σε τηλεοπτική του εμφάνιση και ο πρόεδρος της ΕΞΑΑΑ, Ευγένιος Βασιλικός. «Η Αθήνα κάνει στροφή προς τον δωδεκάμηνο τουρισμό. Ωστόσο η ξενοδοχειακή αγορά παραμένει προβληματισμένη από τις επιδόσεις του Ιουνίου, ο οποίος θεωρείται παραδοσιακά ένας από του πιο δυνατούς μήνες της χρονιάς. Η πτώση στην τιμή και στην πληρότητα τον Ιούνιο έρχονται σε αντίθεση με την αύξηση κατά 4,6% της επιβατικής κίνησης που παρατηρήθηκε στο ΔΑΑ, γεγονός που υποδεικνύει την διείσδυση των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Σύμφωνα με τον κ. Βασιλικό δε, αυτή την στιγμή στην Αττική εντοπίζονται πάνω από 1 εκατ. κλίνες οι οποίες διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης, αριθμός σχεδόν διπλάσιος από αυτόν των ξενοδοχειακών κλινών στην ίδια περιοχή, παρά τους πρόσφατους περιορισμούς από πλευράς της κυβέρνησης. Όπως επεσήμανε άλλωστε από την ημέρα που ανακοινώθηκαν οι προδιαγραφές για την απαγόρευση νέων αδειών βραχυχρόνιων μισθώσεων σε συγκεκριμένες περιοχές, δηλαδή από το Σεπτέμβριο έως τον Ιανουάριο, οπότε και τέθηκε σε ισχύ η ρύθμιση, οι σχετικές άδειες που δόθηκαν στα εν λόγω διαμερίσματα αυξήθηκαν κατά 20%.

Η άνοδος των βραχυχρόνιων μισθώσεων

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της εξειδικευμένης εταιρείας αναλύσενω Airdna o Iούνιος έκλεισε για την βραχυχρόνια μίσθωση με ενισχυμένα μεγέθη με τα μηνύματα να παραμένουν θετικά και για τον Αύγουστο, τον πιο «καυτό» μήνα της σεζόν, αφού παραπέμπουν σε περαιτέρω άνοδο της ζήτησης σε ποσοστό 12%.

Η εγχώρια αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων διατήρησε τους ρυθμούς ανάπτυξής της, με την πληρότητα, τη ζήτηση και τα διαθέσιμα ακίνητα να αυξάνονται σε σχέση με τον Ιούνιο του 2024. Πιο αναλυτικά, η Ελλάδα κατέγραψε άνοδο σε ποσοστό 6% περίπου σε ό,τι αφορά τις καταχωρίσεις καταλυμάτων, με τη ζήτηση να σημειώνει υψηλότερη αύξηση, πέριξ του 8% και την πληρότητα να κινείται οριακά ανοδικά.

Πόσα ξενοδοχεία και πόσα Airbnb

Να σημειωθεί ότι με βάση τα στοιχεία που δίνει το Greek Hospitality Industry Performance, της GBR Consulting, για το πρώτο τρίμηνο του 2025 σημαντική αύξηση παρουσιάζουν τα ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων στην Αττική. Για την πενταετία 2019-2024, οι πεντάστερες μονάδες αυξήθηκαν κατά 37% και τα δωμάτιά τους κατά 22%, ενώ οι τετράστερες κατέγραψαν αύξηση 14% και 8% αντίστοιχα. Εξίσου δυναμική είναι και η είσοδος διεθνών brands. Από το 2017 έως το 2024, έντεκα νέες διεθνείς αλυσίδες εγκαταστάθηκαν στην Αττική, φτάνοντας τις 23 που λειτουργούν συνολικά 40 εμπορικά σήματα. Στην πεντάστερη κατηγορία, το 43% των ξενοδοχείων και το 52% των δωματίων ανήκουν σε διεθνή brand, ενώ στα τετράστερα τα ποσοστά είναι 12% και 25% αντίστοιχα.

Αντίστοιχα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ, το β’ τρίμηνο ξεκίνησε με ισχυρή άνοδο, καθώς τον Απρίλιο να καταγράφει 1.008 χιλ. κλίνες, αυξημένες κατά 73 χιλ. έναντι των 935 χιλ. του Απριλίου 2024.

Τον Μάιο οι διαθέσιμες κλίνες ήταν 1.038 χιλ., κατά 76 χιλ. περισσότερες από τις 962 χιλ. του Μαΐου 2024.

Όσο για τον Ιούνιο, οι κλίνες αυξήθηκαν περαιτέρω σε 1.061 χιλ., σημειώνοντας αύξηση 70 χιλ. σε σύγκριση με τις 991 χιλ. τον Ιούνιο του 2024. Αξιοσημείωτο είναι πως το όριο του 1 εκατ. κλινών ξεπεράστηκε ήδη από τον Απρίλιο το 2025, αρκετά νωρίτερα σε σχέση με τον Ιούλιο το 2024, που αποτελεί και μήνα αιχμής για τον ελληνικό τουρισμό.

