UnitedHealth: Εκτόξευση της μετοχής καθώς ο Μπάφετ αγόρασε 5 εκατομμύρια μετοχές

Η Berkshire Hathaway του Γουόρεν Μπάφετ απέκτησε 5 εκατομμύρια μετοχές της UnitedHealth Group, ένα μερίδιο αξίας 1,6 δισ. δολ., σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε στις ρυθμιστικές αρχές την Πέμπτη, με αποτέλεσμα η μετοχή της ασφαλιστικής εταιρείας υγείας να σημειώνει άλμα σχεδόν 13% στις ηλεκτρονικές συναλλαγές στο αμερικανικό χρηματιστήριο.

Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής κατείχε περίπου 1,18 εκατομμύρια μετοχές της UnitedHealth μεταξύ 2006 και 2009, πριν πουλήσει ολόκληρο το μερίδιό του το 2010 εν μέσω μιας ευρύτερης υποχώρησης από τις ασφαλιστικές εταιρείες υγείας.

Η επένδυση έρχεται καθώς η UnitedHealth αντιμετωπίζει μία ποικιλία προβλημάτων και προκλήσεων, όπως αυξανόμενα κόστη, ομοσπονδιακές έρευνες, τις επιπτώσεις της δολοφονίας ενός κορυφαίου στελέχους της, αλλά και μια κυβερνοεπίθεση την περασμένη χρονιά.

Επιπλέον, τα πράγματα δεν φαίνονται να οδεύουν προς το καλύτερο αφού η εταιρεία ανακοίνωσε ένα πολύ χαμηλότερο guidance για τα κέρδη, καθώς προβλέπει πρόσθετα κόστη δισεκατομμυρίων τα επόμενα τρίμηνα.

Η μετοχή της εταιρείας έχει υποχωρήσει κατά 46% μέχρι στιγμής φέτος.

