Σανίδα σωτηρίας από τον Τραμπ για την Intel; Συζητήσεις για κρατικό μερίδιο φέρνουν άλμα στη μετοχή

Χθες η Intel έκλεισε με κέρδη άνω του 7% στην Wall Street, ενώ στις ηλεκτρονικές συναλλαγές κερδίζει σχεδόν 3%.

Άλμα σημειώνει η μετοχή της Intel, στον απόηχο της είδησης ότι η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να αποκτήσει μερίδιο στην εταιρεία που κάποτε ήταν ένας από τους σημαντικότερους τεχνολογικούς γίγαντες της Αμερικής, ωστόσο τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η πιθανή συμφωνία θα υποστηρίξει τα σχέδια της εταιρείας τεχνολογίας να κατασκευάσει ένα κέντρο παραγωγής ημιαγωγών στο Οχάιο, χωρίς να κάνει σαφές το μέγεθος του μεριδίου.



Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κους Ντεσάι, δήλωσε ότι «η συζήτηση γύρω από υποθετικές συμφωνίες θα πρέπει να θεωρείται εικασία, εκτός εάν ανακοινωθεί επίσημα από την κυβέρνηση».

Το άρθρο έρχεται λίγες ημέρες μετά από μια συνάντηση μεταξύ του επικεφαλής της Intel, Λιπ-Μπου Ταν, και του προέδρου των ΗΠΑ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να επαινεί τον CEO, αν και ο ίδιος λίγες ημέρες νωρίτερα τον είχε καλέσει να παραιτηθεί και τον κατηγορούσε ότι ήταν «έντονα αντιφατικός» λόγω των προηγούμενων δεσμών του με την Κίνα.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο εκπρόσωπος της εταιρείας αρνήθηκε να σχολιάσει τις συζητήσεις και δήλωσε ότι η Intel είναι «βαθιά αφοσιωμένη στην υποστήριξη των προσπαθειών του Προέδρου Τραμπ για την ενίσχυση της αμερικανικής τεχνολογικής και κατασκευαστικής ηγεσίας».



Οι λεπτομέρειες του μεριδίου και της τιμής εξακολουθούν να συζητούνται, ανέφερε το δημοσίευμα.



Αυτή η πιθανή κίνηση θα αποτελούσε «σανίδα σωτηρίας» για την Intel, προσφέροντας στην εταιρεία χρηματοδότηση και κρατική υποστήριξη, δήλωσε ο αναλυτής τεχνολογίας Ντέιβιντ Νίκολσον από την εταιρεία έρευνας αγοράς The Futurum Group.



Ο ιστορικός κατασκευαστής τσιπ αντιμετωπίζει δυσκολίες τα τελευταία χρόνια, αφού έμεινε πίσω στον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης, με την αντίπαλη Nvidia να ηγείται της καινοτομίας. Η χρηματιστηριακή αξία της Intel έχει μειωθεί κατά το ήμισυ στα 104 δισεκατομμύρια δολάρια (77 δισεκατομμύρια λίρες) από το 2020.



Η συμφωνία θα σηματοδοτούσε μια βαθύτερη «διαπλοκή» της κυβέρνησης και των ιδιωτικών επιχειρήσεων στις ΗΠΑ, ακολουθώντας μια τάση που παρατηρείται και αλλού σε μέρη όπως η Κίνα, δήλωσε ο Νίκολσον.



Αυτή την εβδομάδα, οι γίγαντες των τσιπ Nvidia και AMD συμφώνησαν να καταβάλουν στην κυβέρνηση των ΗΠΑ το 15% των κινεζικών εσόδων, σε μια ακόμη περίπτωση άμεσης παρέμβασης της κυβέρνησης Trump σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.