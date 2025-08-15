Αισιοδοξία στις ευρωαγορές για θετικό αποτέλεσμα από τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν

Ανοδικά κινούνται τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια «εκφράζοντας» την αισιοδοξία τους για ένα θετικό αποτέλεσμα από τη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Ανοδικά κινούνται τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια «εκφράζοντας» την αισιοδοξία τους για ένα θετικό αποτέλεσμα από τη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,43% στις 557 μονάδες και κινείται προς τα υψηλότερα επίπεδα από τον Μάρτιο.

Στους επιμέρους δείκτες ο γερμανικός DAX κερδίζει 0,55% στις 24.504 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC ενισχύεται κατά 0,75% στις 7.929 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει οριακές απώλειες στις 9.173 μονάδες. Στην Ισπανία ο IBEX 35 κινείται στο +0,6% και τις 15.273 μονάδες, ενώ ο στην Ιταλία ο FTSE MIB ενισχύεται κατά 1,11% στις 42.653 μονάδες.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί σήμερα με τον Ρώσο ομόλογό του της Βλαντίμιρ Πούτιν στο Άνκορατζ της Αλάσκας για να ειχειρήσουν να διαπραγματευτούν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Αν και μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία φαίνεται να παραμένει μακρινή, «αναμένουμε κάποια πρόοδο στη σημερινή συνάντηση και τον καθορισμό μιας πορείας για περαιτέρω συνομιλίες», δήλωσε ο Μοχίτ Κουμάρ, επικεφαλής στρατηγικής για την Ευρώπη στην Jefferies International. «Αν κινηθούμε προς μια ειρηνευτική συμφωνία, αυτό θα ήταν θετικό για τις ευρωπαϊκές αγορές».

Νωρίτερα στην Ασία, οι μετοχές στο Χονγκ Κονγκ υποχώρησαν κατά 1% μετά τη δημοσίευση στοιχείων που έδειξαν επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας τον Ιούλιο, με τη βιομηχανική παραγωγή και τις λιανικές πωλήσεις να απογοητεύουν -ένδειξη ότι ο εμπορικός πόλεμος με τις ΗΠΑ αρχίζει να επιβαρύνει τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Αντίθετα, το χρηματιστήριο της Ιαπωνίας κατέγραψε άνοδο 1,6%, καθώς η οικονομία της χώρας αναπτύχθηκε ταχύτερα από το αναμενόμενο το περασμένο τρίμηνο.