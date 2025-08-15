Απέτυχαν οι διαπραγματεύσεις στη Γενεύη για την καταπολέμηση της ρύπανσης από πλαστικά

Οι αντιπροσωπείες 185 χωρών που συναντήθηκαν στη Γενεύη απέτυχαν να συμφωνήσουν στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε επί δεσμευτικού κειμένου για την καταπολέμηση της ρύπανσης από πλαστικά, η οποία επιδεινώνεται στον πλανήτη.

Οι αντιπροσωπείες 185 χωρών που συναντήθηκαν στη Γενεύη απέτυχαν να συμφωνήσουν στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε επί δεσμευτικού κειμένου για την καταπολέμηση της ρύπανσης από πλαστικά, η οποία επιδεινώνεται στον πλανήτη.

«Δεν θα έχουμε συνθήκη για τη ρύπανση από πλαστικά εδώ στη Γενεύη», συμπέρανε η εκπρόσωπος της Νορβηγίας στη διάρκεια συνόδου της ολομέλειας σήμερα τα ξημερώματα.

Λίγο νωρίτερα η Ινδία και η Ουρουγουάη είχαν υπογραμμίσει την αδυναμία «να υπάρξει συναίνεση» μεταξύ των διαπραγματευτών.

Νέο κείμενο με συμβιβαστικές προτάσεις που παρουσιάστηκε στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε εξακολουθούσε να φέρει πάνω από 100 σημεία που χρειαζόντουσαν διευκρίνιση, ύστερα από 10 ημέρες εντατικών διαπραγματεύσεων κατά τις οποίες ωστόσο οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών που μετείχαν στην άτυπη συνεδρίαση στη Γενεύη δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία.

Η υπουργός Περιβάλλοντος της Γαλλίας Ανιές Πανιέ-Ρινασέρ δήλωσε κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης «εξοργισμένη επειδή παρά τις ειλικρινείς προσπάθειες πολλών και πραγματική πρόοδο (που συντελέστηκε) στις συνομιλίες, δεν εξασφαλίστηκαν απτά αποτελέσματα».

Σε προφανή αναφορά του σε χώρες που παράγουν πετρέλαιο, ο Χέντελ Ροντρίγκες της αντιπροσωπείας της Κολομβίας δήλωσε ότι η επίτευξη συμφωνίας «μπλοκαρίστηκε από μικρό αριθμό κρατών που απλά δεν ήθελαν συμφωνία».

Το μέλλον των διαπραγματεύσεων παραμένει ασαφές προς το παρόν καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν βαθιές διαιρέσεις ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα που αντιπαρατίθενται επί του ζητήματος αυτού.

Οι «φιλόδοξοι» μεταξύ των οποίων η ΕΕ, ο Καναδάς, η Αυστραλία και πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Αφρικής θέλουν να καθαριστεί ο πλανήτης από τα πλαστικά που αρχίζουν να του προκαλούν γάγγραινα και επιβαρύνουν την υγεία των ανθρώπων, και κυρίως να μειωθεί η παγκόσμια παραγωγή πλαστικών.

Απέναντί τους έχουν χώρες, κυρίως κράτη που παράγουν πετρέλαιο, που αρνούνται οποιαδήποτε δέσμευση στην παραγωγή υδρογονανθράκων που αποτελούν τη βάση της βιομηχανίας πλαστικών και οποιαδήποτε απαγόρευση επικίνδυνων μορίων ή πρόσθετων υλών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ