Πώς είναι να γιορτάζεις τα Χριστούγεννα στο διάστημα

Όταν έφυγαν τον Ιούνιο από τη Γη για ένα οκταήμερο ταξίδι σίγουρα δεν περίμεναν να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα στο διάστημα.

Τον Ιούνιο, δύο αστροναύτες της NASA, η Σούνι Γουίλιαμς και ο Μπουτς Γουίλμορ ξεκίνησαν για ένα οκταήμερο ταξίδι στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Σίγουρα δεν περίμεναν ότι 6 μήνες μετά, θα φορούσαν τα αγιοβασιλιάτικα σκουφιά τους και θα αντάλλασσαν ευχές με τις οικογένειές τους για τα Χριστούγεννα εκατοντάδες μίλια πάνω από τη στάθμη της θάλασσας καθώς η παραμονή τους παρατάθηκε για τουλάχιστον 2 ακόμη μήνες που σημαίνει ότι θα επιστρέψουν στη γη την επόμενη χρονιά, έπειτα από 8 μήνες.

Η Γουίλιαμς και ο Γουίλμορ έλαβαν μέρος σε μία αποστολή της δοκιμαστικής πτήσης του αεροσκάφους Starliner της Boeing, το οποίο προοριζόταν να εκτελεί την μεταφορά ανθρώπων από και προς τον διαστημικό σταθμό. Έπειτα από μία σειρά τεχνικών προβλημάτων που έθεσαν υπό αμφισβήτηση την ασφάλεια της πτήσης, η NASA αποφάσισε να φέρει το Starliner πίσω χωρίς το πλήρωμά του έως ότου επιστρέψουν με άλλο διαστημικό αεροσκάφος.

Έτσι, οι δυο τους κατέληξαν να περάσουν τις γιορτές στο διάστημα, μία πρακτική καθόλου νέα, καθώς ήδη το 1968 οι αστροναύτες του Apollo 8 διάβαζαν στίχους από το βιβλίο της Γένεσης, σε live μετάδοση από την επιφάνεια της σελήνης την οποία παρακολούθησαν ένα δισ. τηλεθεατές.

Εκπρόσωπος της NASA ανακοίνωσε ότι οι αστροναύτες του Starliner, μαζί με τα πέντε άλλα μέλη του πληρώματος πέρασαν τις γιορτές «απολαμβάνοντας τη θέα της Γης» και «επικοινωνώντας με τις οικογένειές τους μέσω βιντεοκλήσης και email».

Μεταξύ των υποχρεώσεών στο σταθμό, το πλήρωμα βρήκε επίσης χρόνο για να φτιάξει έναν αυτοσχέδιο τάρανδο χρησιμοποιώντας εφεδρικές σακούλες αποσκευών για το σώμα και καφέ βιομηχανικούς συνδετήρες για τα κέρατα.

Επιπλέον, διοργάνωσαν διαγωνισμό διακόσμησης μπισκότων με το προσωπικό του Κέντρου Ελέγχου Αποστολών στο Χιούστον.

«Ξεκλειδώθηκε μία νέα διάσταση, κυριολεκτικά, με στρώματα επί στρώματος γλάσου», ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Nick Hague, αστροναύτης της NASA.

