Μπορέλ: Όσα συμβαίνουν στη Βόρεια Γάζα πλησιάζουν την «εθνοκάθαρση»

Την έντονη καταδίκη του για την τελευταία ισραηλινή επίθεση στην Τζαμπαλία της Γάζας, με πολλές απώλειες αμάχων, εξέφρασε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, με ανάρτησή του στο «Χ».

I strongly condemn the latest Israeli strike in Gaza’s Jabalia, w/ many civilian casualties.

The words “ethnic cleansing" are increasingly used to describe what is going on in North Gaza.

The daily reality of forced displacements violates international law. 1/3

